El jutge ordena llibertat vigilada amb allunyament per als menors detinguts per les agressions sexuals de Burjassot

D'aquesta manera, el jutge adopta aquesta mesura i no l'internament que havia sol·licitat la Fiscalia. En concret, el ministeri públic havia demanat aquest dijous l'internament en règim tancat per a quatre dels menors detinguts per la seua presumpta implicació en els fets i havia sol·licitat per al cinqué arrestat, igualment menor d'edat, llibertat vigilada amb allunyament.

Els cinc menors arrestats, d'entre 15 i 17 anys, havien passat hui a la disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets van ocórrer el passat 16 de maig en una casa abandonada de la localitat valenciana. En aquest cas s'investiga una violació grupal a una menor de 12 anys i una altra individual a una xiqueta de la mateixa edat.

Les perquisicions -anàlisis de dades i declaracions de les víctimes- van portar als agents a arrestar aquest dimecres a la vesprada a cinc menors d'edat presumptament relacionats amb els fets. Les xiquetes suposadament havien quedat amb els arrestats, als quals no coneixien, a través d'Instagram.