Ofertas irresistibles para terminar la semana: del Chromebook de PcComponentes por 180 euros a la freidora sin aceite por 70

Las rebajas han dejado de estar sujetas a enero y julio: ahora, ¡no hay semana en la que no podamos dar con los mejores ofertones en nuestros ecommerces favoritos! Y es que, con el asentamiento de las compras online, nuestra forma de consumir y exigir a las firmas ha cambiado (¡y mucho!). Ahora, no solo queremos dar con buenos productos que satisfagan nuestras necesidades y, también, exigencias, sino que buscamos que estén sujetas a descuentos; y es que, si no, podemos irnos a buscarlo a otra web en la que nos ofrezcan mejores prestaciones.

Desde 20deCompras, dispuestos a satisfacer a los usuarios, cada viernes preparamos un listado con 10 de las ofertas que más nos han gustado de la semana, ya sea porque cuentan con una rebaja muy (¡pero que muy!) interesante o porque, aunque su menor, sus prestaciones hacen que llamen la atención de cualquiera. ¿Quieres descubrirlas? Te advertimos: hay algunas irresistibles que, desde que las descubras, ¡vas a desear tener!

Los mejores chollos en 3, 2, 1...

Auriculares por menos de 20 euros... ¡y hasta por 16! La fiebre por los cascos bluetooth, lejos de parar, no ha hecho más que aumentar, ¡y en forma de oferta! De hecho, hoy puedes encontrar en Amazon modelos de Homscam por 20 euros y uno de ellos, con 2.500 buenas opiniones, por solo 16 euros. ¿Te los llevas?

Estos auriculares cuestan hoy menos de 16 euros. Amazon

Un robot aspirador, ¡por menos de 140 euros! Como lo lees, de la mano de Cecotec y con ayuda de un 17% de rebaja, puedes llevarte hoy a casa uno de sus gadgets aspiradores más populares a mejor precio: el Conga Serie 990.

Una casa limpia... ¡por menos de 140 euros! Cecotec

Las Jordan Delta, de Nike, casi a mitad de precio. Con un descuento del 40%, ahora puedes ahorrar 56 euros en la compra de uno de los modelos más populares de la firma deportiva: las Jordan Delta 2 SE. Ofrecen una versión actual e intrépida de tus características favoritas: durabilidad, comodidad y la típica actitud Jordan... ¡pero llena de color!

Las Jordan Delta, de Nike. Nike

PC Componentes, ¡y su semana de internet! Aunque son muchos los descuentos de hasta el 40% que el ecommerce ha lanzado, nosotros no podemos quitar la vista de este Chromebook que cuesta menos de 180 euros, que ofrece una autonomía de hasta 12 horas y un uso fácil e intuitivo.

Este Chromebook tiene una autonomía de hasta 12 horas. PcComponentes

Una freidora sin aceite, cinco estrellas y por 70 euros. Hasta 1500 W de potencia y con panel de control táctil, este pequeño electrodoméstico multifunción tiene hasta cinco litros de capacidad para cocinar los alimentos que deseemos en su cestillo antiadherente.

Este modelo ofrece cinco litros de capacidad por 70 euros. Evvo

Mate, pero cremoso, ¡y de los colores del verano! Los SuperStay Ink Crayon Mate de Maybelline New York se ha convertido en toda una revolución dentro de los pintalabios: tiene textura cremosa, permanece intacto durante todo el día y está disponible en 22 colores. ¿Lo mejor? ¡Puedes llevártelo por 6 euros!

Su textura cremosa te va a conquistar. Primor

Una silla para el coche de Maxi Cosi en la Baby Week en Amazon. Cuando hay pequeños en casa, la inversión en ellos se multiplica. No solo en productos básicos y diarios como pañales y toallitas, sino que requieren de otros artículos que esta semana podemos encontrar rebajados en Amazon. ¿Qué te parece conseguir una silla para el coche de Maxi-Cosi 70 euros más barata?

Esta silla de Maxi Cosi cuesta ahora 70 euros menos. Amazon

Pantalones Levi’s, al 65% en Primeriti. Quien tiene unos jeans, tiene un tesoro... ¡y más si son Levi’s! La marca de referencia en lo que a pantalones vaqueros se refiere está rebajada en Primeriti. Aunque hay opciones para él y para ella, nos ha conquistado esta propuesta femenina: unos superskinny con cintura alta que cuesta 45 euros, en vez de los 89 habituales.

Estos Levi's están al 49%. Primeriti

Hasta 150 euros de ahorro en Dyson. No, no estamos bromeando. Las aspiradoras sin cable de Dyson ahora están de oferta y, en concreto, el modelo V12 Slim Complete puede ser nuestro con 150 euros de ahorro... ¡y con accesorio de regalo incluido! ¿Qué por qué merece la pena? Es ligera, muy potente e incluye luz láser para que ni una mota de suciedad pase desapercibida.

Dyson V12 Slim Complete. Dyson

Dos smart plug, ¡por menos de 21 euros! Los enchufes inteligentes, cada vez, cuentan con más adeptos, pues, en un solo gesto, podemos lograr que nuestra casa tenga toques domóticos. Este pack de Tp-Link, por ejemplo, es el más vendido de Amazon y nos ayuda a programa en encendido y apagado de electrodomésticos y, por tanto, a mejorar nuestra eficiencia energética.

Estos dispositivos te ayudarán a ahorrar en la factura de la luz. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.