Dos comensales de 'First dates' enfadan a Carlos Sobera: "Esto no es un supermercado"

Esther y Carlos no llegaron ni a cenar juntos en su cita de First dates de este miércoles. Nada más verse, la barcelonesa le dijo a Carlos Sobera que no cenaría con el tarraconense.

El electricista fue el primero en llegar, y recordó que "fui buzo profesional". También señaló que "estuve 24 años casado y tengo tres hijos. Ahora me gustaría tener una niña, por lo que uno de los requisitos que busco en una mujer es que quiera ser madre".

Carlos Sobera y Carlos, en ‘First dates’. MEDIASET

También deseaba que su futura pareja "no sea muy alta y que tenga el carnet de conducir", afirmó, sorprendiendo por completo al presentador del programa de Cuatro: "Eres más raro que un perro verde", le dijo.

Esther llegó a continuación, pero, mientras saludaba al presentador, miró por el rabillo del ojo para ver cómo era su cita, quedando totalmente decepcionada con el resultado.

"Cuando Sobera me ha abierto la puerta y mi cita se ha girado, se me ha cambiado la cara completamente. Es que soy muy expresiva", señaló la gestora de cobros.

Carlos Sobera y Esther, en ‘First dates’. MEDIASET

"Te quito la chaqueta o te la quedas: ¿Qué prefieres?", le preguntó el vasco. Tras dudar, Esther le contestó: "Es que me sabe muy mal lo que voy a decir, pero es que no es mi estilo, tiene un rollo Pajares...".

Sobera comentó que les daba dos minutos en la barra para conocerse y decidir si cenaban juntos. “No es lo que yo buscaba, pero hay que conocer a las personas. Además, la quería más joven porque yo quería tener una niña, no entra en mi perfil”, aseguró Carlos tras escucharla.

Pero ninguno de los dos dio su brazo a torcer, rechazando por completo disfrutar de una velada juntos en el restaurante de Cuatro: "No hay nada", afirmaron los dos.

Los comensales le explicaron que no cumplían los requisitos de cada uno, a lo que Sobera señaló: "Esto no es como el supermercado, no es venir a por un paquete de arroz sí o estos espárragos no, esto es otra cosa y el problema es vuestro de no querer conoceros".

Los dos solteros dejaron solos al presentador y a Matías Roure, que comentaron lo que acababa de pasar: "Igual tenemos que reciclar el programa", afirmó el vasco.

"Deberíamos convertirlo en un supermercado, con la gente por estanterías, pero en la sección de postres estaría toda la gente, y yo también", concluyó Sobera.