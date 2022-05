Regants i agricultors reivindiquen a Alacant el Tajo-Segura: "Defenguem l'horta d'Europa"

A la concentració, convocada per ASAJA-Alacant, SCRATS, Riegos de Levante Margen Derecha, Riegos de Levante Margen Izquierda i Junta Central de Usuarios del Vinalopó, s'han unit representants polítics com la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà; la nova titular d'Innovació i Universitats, Josefina Bueno; el president de la Diputació d'Alacant i líder del PPCV, Carlos Mazón; el president de la Regió de Múrcia, Fernando López-Miras; les síndiques de PSPV, Ana Barceló (que s'incorpora aquest dimecres), la de Cs, Ruth Merino, i la de Vox, Ana Vega i l'adjunta de Compromís, Aitana Mas, entre altres càrrecs.

Durant la protesta, els regant han mostrat el seu descontentament cap al Botànic i l'Executiu central, amb crits de "fora Compromís" i "targeta roja al Govern i al PSOE" mentre els seus representants atenien als mitjans, i alguns han mostrat pancartes en contra de PP, PSOE i Cs per "votar en contra del transvasament" a Castella-la Manxa.

Els regant han exigit aquest dimarts una actuació per part del Govern "ajustada i justa" en relació a aquesta infraestructura i li demanen que "aplique el que ha aplicat en tota la planificació espanyola" perquè "no s'atenguen els interessos polítics del governant de torn", en referència al president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page.

També han criticat els cabals ecològics i han reclamat a l'Executiu "justícia" i "criteris tècnics" per a la planificació hídrica del país. "No cal alçar cabals ecològics, cal invertir en una bona depuració de l'aigua, per açò reclamem justícia i que apliquen els mateixos criteris a tots en el país" ha assenyalat el president del sindicat de Regantes (Scrats), Lucas Jiménez.

D'aquesta manera, ha lamentat que "a cap lloc del país s'han elevat els cabals ecològics, només en trams que afecten al riu Tajo i al Segura", una situació que "no beneficia gens a la conca del Tajo ni a Castella-la Manxa", sinó "només als interessos polítics dels governants manxecs".

"Page llança missatges que freguen la injustícia, de molt mal gust, per açò estem tots units, pel nostre futur i per a reclamar justícia i criteris tècnics per a planificar la política hídrica del nostre país, perquè no podem assumir que per capritxos polítics milers de persones se'n vagen a l'atur", ha agregat Jiménez, qui ha conclòs que el Ministeri "pareix que està disposat a assumir tot açò per a satisfer els interessos polítics del president de Castella-la Manxa".

Per la seua banda, el president d'Asaja Alacant, José Vicente Andreu, ha explicat que la concentració té com a objectiu "fer veure al president del Govern que el Llevant espanyol està unit pel ben comú i per mantindre una infraestructura tan essencial com és el transvasament Tajo-Segura".

Finalment, ha insistit que "sense transvasament no podem sobreviure" i que "la dessalació és un complement però no pot ser mai l'alternativa" perquè "és contaminant i té un preu que els agricultors no podem pagar i no podem competir". Així, ha reclamat "respecte" per al camp i per als agricultors per la seua "tasca productiva".

XÚQUER

D'altra banda, la Unió de Llauradors ha mostrat la seua oposició "de manera frontal" al transvasament "encobert" que es pretén realitzar des de la Séquia Real del Xúquer a Almeria, mitjançant una cessió de drets d'aigua, perquè les necessitats dels regant de la Comunitat Valenciana "no estan encara cobertes i existixen zones amb un evident dèficit hídric".

L'organització ha explicat en un comunicat que, en principi, durant almenys cinc anys, es pretén portar 10 hectòmetres cúbics d'aigua des del Xúquer fins a l'Almanzora d'Almeria. L'aigua es vendria entre 0,27/0,30 euros/metre cúbic i es vol aconseguir 15 milions d'euros (3 milions d'euros anuals) "amb l'excusa de dur a terme la modernització de regadius", quan eixe aigua "no servirà per a regar les nostres terres, ni per a regenerar l'Albufera, ni per a augmentar el cabal del Xúquer".

"No pot ser que estiguem manifestant-nos a Alacant per les retallades del Tajo que reduiran la transferència a les comarques alacantines, que els regant del Vinalopó seguisquen amb dificultats per a regar, que ens oposem al fet que s'esquilmen els aqüífers del Xúquer a la Manxa oriental i mentrestant alguns es dediquen a vendre l'aigua a altres comunitats en una maniobra que al final el que tracta és de lucrar-se amb aquest bé públic, que és de tots els regant", ha criticat el dirigent Carles Peris.

FACPYME I CEV

També han acudit a la concentració representants de la patronal d'empresaris, com el president de la CEV, Salvador Navarro, i el president de Facpyme, Carlos Bañe. Tots dos han expressat el suport de la Federació i del conjunt del teixit empresarial de la província a les organitzacions agràries i regant.

"Existeix un clam unànime en la província d'Alacant en contra de retallar les aportacions del Tajo al Segura i exigim que el Govern Central ens escolte i rectifique", ha ressaltat Baño.