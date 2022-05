Karine Jean-Pierre, la primera portavoz de la Casa Blanca negra, lesbiana y nacida fuera de EE UU

El rostro del portavoz de la Casa Blanca de los Estados Unidos, la de Washington, siempre acaba siendo familiar para medio mundo. Es un cargo importante también por lo simbólico. Representa al gobierno de EE UU, a su presidente, y por lo tanto, en cierto modo sus valores e intenciones.

Por eso es tan importante que la nueva portavoz del presidente Joe Biden sea desde esta semana Karine Jean-Pierre. No es una portavoz cualquiera. Porque Karine es negra, es lesbiana y ha nacido fuera de EE UU.

Jean-Pierre es la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca en sustitución de otra mujer, Jen Psaki, que ha ejercido como portavoz desde que Biden tomó posesión en enero de 2021. En este tiempo, Karine ha sido la "número dos" de Psaki. Ahora se convierte en la primera persona negra y LGBTQ+ en ocupar tan simbólico cargo.

Karine Jean-Pierre junto a su antecesora Jen Psaki, en enero de 2022. The White House

Debutar ya había debutado. En alguna ocasión ya se había encargado de contestar a las preguntas de los periodistas en la famosa sala de prensa, como subsecretaria de prensa de la Casa Blanca. Fue así la segunda mujer afroamericana en hacerlo.

Jean-Pierre ya ha escrito un libro de memorias, donde relata como una experiencia angustiosa contarle a su madre que era lesbiana

Antes que ella, otra mujer negra estuvo tras el atril de prensa de la Casa Blanca. Fue Judy Smith. Con George H.W. Bush, que fue presidente entre 1989 y 1993, llegó a ser subsecretaria de prensa.

Jean-Pierre es la primera portavoz de la Casa Blanca negra y también la primera homosexual. Salió del armario con 16 años. En Moving Forward (2019), su libro de memorias (sí, Karine ya ha escrito un libro de memorias y sólo tiene 44 años) escribe que contárselo a su madre fue una experiencia angustiosa.

Hoy tiene una relación estable con Suzanne Malveaux, corresponsal de la CNN. La pareja tiene una hija Soleil, que va a cumlir 8 años.

Nacida fuera de EE UU

Karine Jean-Pierre nació en la isla caribeña francesa de Martinica en 1974, de padres inmigrantes oriundos de Haití. Desde los 5 años se crió junto a sus dos hermanos (ella es la mayor) en el barrio neoyorquino de Queens Village.

Karine Jean-Pierre, ejerciendo de portavoz de la Casa Blanca en mayo de 2021. The White House

Sus padres trabajaban a destajo. Él como taxista y élla como asistente sanitaria a domicilio. Sacar adelante una familia en el Nueva York de los 80 no era fácil. Así que con sus padres casi siempre fuera de casa, Karine pronto tuvo responsabilidades: cuidar de sus hermanos.

Madura, responsable y buena estudiante. Jean-Pierre se graduó en el instituto en 1993 y, ya en 1997, se licenció en el New York Institute of Technology. En 2003 obtuvo un máster en la School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia. Allí se implicó en el gobierno estudiantil y eso le abrió los ojos: decidió dedicarse a la política.

ONGs, medios y mucha política

Al salir de la universidad, comienza a trabajar; primero como directora de asuntos legislativos y presupuestarios para el concejal de Nueva York, James Gennaro, de Queens, su barrio. En 2006 marcha a Washington, D.C. y comienza trabajando en Walmart Watch, una ONG que estudia el impacto de las grandes empresas en la sociedad.

Ahí estaba yo, una niña haitiana-americana, una mujer negra y homosexual cuya madre es auxiliar de asistencia sanitaria a domicilio y cuyo padre conduce un taxi"

Luego estuvo en el equipo de campaña de John Edwards y Obama en 2008. También fue analista política en la MSNBC y portavoz nacional de MoveOn, un grupo de apoyo a las políticas públicas progresistas. Cuando Barack llega a la presidencia de los EE UU, Jean-Pierre entra como directora política en la Casa Blanca.

Allí conoció a Biden. "Ahí estaba yo, esta niña haitiana-americana, una mujer negra y homosexual cuya madre es auxiliar de asistencia sanitaria a domicilio y cuyo padre conduce un taxi", escribió en sus memorias.

Joe Biden con Karine Jean-Pierre. Biden campaign

En 2020 se enganchó al equipo demócrata para derrotar a Donald Trump. "Esta es la elección más importante de nuestra vida. Todo está en juego: la justicia, nuestra democracia, nuestra salud, nuestras vidas", dijo a The Haitian Times en aquellos días. Cuando se anunció su entrada en el equipo Biden-Harris, la ex asesora de Obama Valerie Jarrett la describió como una "superestrella" que comparte los valores de igualdad, equidad y justicia de Biden.

Tengo el optimismo de que este país tiene mucho que ofrecer"

"Tenemos que ser inclusivos y multirraciales. Mis padres compartían las mismas preocupaciones que los padres de mis compañeros blancos en Long Island", escribió en sus memorias. En el libro Jean-Pierre asegura: "Tengo el optimismo de que este país tiene mucho que ofrecer".

Habla inglés, francés y kreyol haitiano y ha trabajado en el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca desde que Biden fue elegido presidente. "Karine no solo aporta la experiencia, el talento y la integridad necesaria para este difícil trabajo, sino que continuará liderando la comunicación sobre el trabajo de la administración en nombre del pueblo estadounidense", dijo el presidente al anunciarse su llegada a la portavocía de la Casa Blanca.