Catalá anuncia que rediseñará la calle Colón si gana la Alcaldía en 2023 y Ribó replica: "Solo piensa en el coche"

El PP tendrá como una de sus "acciones prioritarias" si accede a la Alcaldía de València en 2023 el rediseño de la calle Colón, que en 2020 pasó a tener doble carril bus y un único vial para los coches, con el objetivo de hacerla "más accesible y segura". Es la propuesta que ha adelantado este lunes la portavoz popular, María José Catalá, a la que ha respondido el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, afirmando que "solo piensa en el coche privado", si bien se ha mostrado abierto a algún cambio en algún punto concreto de esta arteria del centro.

Catalá asegura que acometería esta remodelación apoyándose en informes técnicos "donde primen la seguridad y la accesibilidad de todos los usuarios de esta vía: peatones, bicicletas, patinetes y vehículos", y "sin olvidar las necesidades de comerciantes y vecinos de la zona".

"Se hizo una obra sin criterio técnico y estamos pagando las consecuencias", ha manifestado Catalá tras reunirse con el auditor de Seguridad Vial por la Unión Europea Andrés Luis Romera para conocer su estudio sobre la calle Colón de València.

La también presidenta del PP en la ciudad afirma que el informe realizado por este experto señala que "en cinco de los siete puntos analizados existe riesgo de accidente" y asevera que esto "demuestra la necesidad de reorganizar una de las arterias principales de València". Catalá ha expuesto que ese trabajo "confirma" que el diseño realizado por el Gobierno local que preside el alcalde, Joan Ribó, y que en la actualidad conforman Compromís y PSPV, "es disparatado y tiene muchos puntos negros, sobre todo, para el peatón y para las personas con movilidad reducida, personas mayores o personas que van con carrito".

Asimismo, avanza que el PP pretende realizar una Ordenanza de Movilidad y de Seguridad Vial. "El debate no es carril bici o no, más bicis o no, el debate es conseguir una ciudad segura y accesible", subraya.

La portavoz popular considera "urgente la necesidad de aumentar la seguridad para peatones y personas con movilidad reducida" en la calle Colón, a la vez que incide que "la principal arteria comercial de la ciudad no puede ser un aparcamiento en superficie de autobuses".

Por su parte, Ribó ha replicado a Catalá que "eso de ser alcaldesa en 2023 lo decidirán los valencianos y las valencianas, no ella". Además, le ha pedido que explique "qué va a hacer con los autobuses". Preguntado por la auditoría, afirma no conocerla y señala que se estudiará, así como que "si se debe introducir alguna modificación parcial se introducirá". "Si hay que cambiar alguna cosa especial en algún punto especial, se estudiará", ha apuntado.

"No es menos segura"

La calle Colón, con mayoría de carriles para transporte público "no es menos segura que con mayoría de coches privados", afirma Ribó. En su opinión, hay que "cambiar las coordenadas porque en Europa y en el mundo al hablar de sostenibilidad" también se hace "de movilidad".