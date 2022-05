La UA obri el termini per a la presentació de propostes per als pressupostos participatius

Les propostes hauran d'estar alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i hauran de destinar-se a accions emmarcades en els capítols pressupostaris 2, 4 i 6, dedicats respectivament a la compra de béns comuns i gastos de funcionament, així com transferències corrents en competència competitiva i inversions reals, segons un comunicat de la institució provincial.

En total, la UA destinarà 100.000 euros per a l'execució dels pressupostos participatius. El nombre màxim de projectes a presentar per cada participant és de tres amb un límit de 25.000 euros per a cadascun d'ells. Una vegada finalitzat el termini de presentació, la comissió de pressupostos participatius revisarà les propostes presentades i valorarà econòmicament les que siguen aptes per a passar a la fase de votació.

Entre el 8 i el 30 de juliol es publicaran les propostes acceptades i la valoració econòmica de cadascuna d'elles. També es publicaran les propostes rebutjades al costat dels motius del seu rebuig. I serà la primera setmana d'octubre quan totes les iniciatives que hagen superat els requisits se sotmetran a votació dels participants.

El resultat de la votació s'obtindrà ordenant les propostes per nombre de vots. Una vegada ordenades, se seleccionaran les propostes amb major nombre de vots fins a esgotar el pressupost global (100.000 euros). Els projectes seleccionats s'incorporaran al pressupost de l'exercici 2023 per a ser sotmesos a la seua aprovació definitiva pel Consell Social de la UA i hauran d'executar-se entre 2023 i 2024.