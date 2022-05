El comercio del centro de Barcelona abre por primera vez en domingo y podrá hacerlo hasta el 15 de septiembre

El entramado comercial del centro de Barcelona considerado como área turística ha abierto por primera vez sus puertas este domingo al mediodía, el primero con la actividad permitida hasta el próximo 15 de septiembre. No todas las tiendas de áreas tan concurridas por compradores como Passeig de Gràcia, plaza de Catalunya o Portal de l’Àngel han optado por trabajar en domingo, pero sí otras muchas, sobre todo de grandes cadenas como la tienda de Apple o El Corte Inglés.

No solo los turistas han sido los primeros sorprendidos en ver actividad comercial en domingo en el epicentro de la capital catalana. También muchos vecinos que, paseando, se han percatado de que las tiendas estaban abiertas en domingo y que lo harán durante cuatro meses (hasta mediados de septiembre) de 12 a 20 horas.

Para las personas que tienen un contrato como el mío ha sido un disgusto. El domingo era un día que teníamos siempre libre y ahora nos lo han quitado. Era sagrado y ya no lo tenemos» (Bàrbara, empleada en una tienda de Porta de l'Àngel)

Compradores contentos, empleados no tanto

Filomena, una turista residente en Berna (Suiza), ha explicado que al salir de su céntrico hotel se ha dado cuenta de que había comercios abiertos y que ha decidido «entrar a echar un ojo en algunos de ellos. Considera que, para visitantes como ella, la medida es «interesante», pero que quizás no lo sea tanto para los trabajadores de estos establecimientos, para los que «ha de ser fastidiado trabajar en domingo».

De hecho, este fue uno de los principales puntos de fricción que hizo que en junio de 2021 se pospusiera dar luz verde a esta apertura comercial en domingos en verano. El consistorio pidió a la Generalitat una prórroga de los horarios al 31 de diciembre. El 4 de agosto finalizaba la normativa, lo que podría haber permitido que los comercios abrieran todos los días del año al entrar en vigor la ley estatal.

Entiendo al personal que tendrá que trabajar en domingo, a mí no me gustaría nada. De hecho, no le gusta a nadie» (Pilar, compradora)

Superado aquel escollo, el pasado mes de febrero llegaban a un acuerdo las patronales Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, PIMEC Comerç, Foment del Treball, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y el sindicato UGT. El pacto firmado conjuntamente daba pie a ampliar los días de apertura comercial de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Barcelona, con la aprobación correspondiente en Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Estará en vigor hasta el 31 de diciembre del año 2025.

Hasta ahora, el calendario comercial permitía solo la apertura cinco domingos al año: tres en mayo y dos en octubre. Era poco significativo a nivel de caja, se quejaban las patronales.

Pilar, una barcelonesa, ha aprovechado la ocasión para comprar un calzado que necesitaba: «Me va muy bien. El sábado me gusta más pasear y hacer alguna actividad de ocio y hoy aprovecho para ir a comprar». Del mismo modo, comprende que haya reticencias entre las plantillas de dependientes, sobre todo de grandes cadenas: «Entiendo al personal que tendrá que trabajar en domingo, a mí no me gustaría nada. De hecho, no le gusta a nadie».

Domingos y festivos eran los pocos días en los que podíamos pasear por el barrio (Ciutat Vella o Eixample) con calma, y de los pocos días de descanso y conciliación para comerciantes y trabajadores" (Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, FAVB)

Por su lado, Bàrbara, empleada en una tienda de cosmética de Portal de l’Àngel, expresa el malestar de muchos de sus compañeros por esta ampliación de horario comercial en día festivo. «Para las personas que tienen un contrato como el mío ha sido un disgusto. El domingo era un día que teníamos siempre libre y ahora nos lo han quitado. Era sagrado y ya no lo tenemos», se queja.

Desde Barcelona Oberta, el comercio de Barcelona hace este domingo "un paso histórico" al implantar la apertura los domingos. Su presidente, Gabriel Jené, admite que "no será un proceso fácil, pero que tenemos un comercio de centralidad muy potente". En sentido opuesto se expresan en un comunicado la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB): "Domingos y festivos eran los pocos días en los que podíamos pasear por el barrio (Ciutat Vella o Eixample) con calma, y de los pocos días de descanso y conciliación para comerciantes y trabajadores".