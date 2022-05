Félix Modroño: "El lenguaje es primordial tanto para entender el acoso como para enfrentarse a él"

El autor aborda esta cuestión en 'Sol de brujas' (Destino), un relato ambientado en Santander y los paisajes de Costa Quebrada que arranca con la aparición del cuerpo de una niña colgada y en el que surge una joven subinspectora, Silvia Martín, recién llegada al equipo de Alonso Ceballos.

Modroño define esta novela como "cien por cien noir". "Yo entiendo la novela negra como denuncia social y este es el caso de 'Sol de brujas'. La mejor manera que se me ocurrió para poner el foco en el acoso escolar y su evolución actual mediante el ciberbullyng fue la de escribir una novela negra contemporánea que, sin embargo, homenajea al cine polar francés, con personajes fatalistas", explica en declaraciones a Europa Press.

El autor advierte que el acoso en las aulas en un problema en e que se tiende "a mirar para otro lado". Incluso los propios acosados, apunta, "quieren olvidar esos episodios para engañarse de que no han existido". Sin embargo, "las secuelas permanecen y a veces de manera latente y otras de forma más evidente". "El problema de los adultos, y que se ha ido agravando con el tiempo y con la incorporación de las nuevas tecnologías, es que no sabemos cómo afrontar el problema", reconoce.

Además, el bullying se ve facilitado en la actualidad por la incidencia de internet. "Antes los niños acosados llegaban a casa y se encontraban a salvo de los acosadores. Hoy no, porque el acoso es permanente las veinticuatro horas del día a través de las redes sociales. El lenguaje es primordial tanto para entender el problema como para enfrentarse a él. La solución pasa por una mejor comunicación y, para ello, los adultos tienen que hacer un esfuerzo en entender el lenguaje de los jóvenes", asevera.

"NO ESTAMOS PREPARADOS"

Esto hace que las familias no estén preparadas para enfrentarse a una realidad que les es extraña, ya que los padres de hoy "no han crecido con las redes sociales y, menos con las que ahora generan más problemas". "Sabemos los peligros que encierra la noche para nuestros hijos porque lo hemos vivido, pero no el que puede generar las redes sociales", apunta.

Modroño explica cuáles serían las preguntas que le gustaría que se hiciera el lector tras acabar la obra: ¿Estamos haciendo lo suficiente para entender a nuestros hijos? y ¿Sabemos si tenemos un acosador en casa?.

Félix G. Modroño es un escritor vizcaíno, de orígenes zamoranos, afincado en Santander. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, trabajó durante más de dos décadas en el sector financiero, que decidió abandonar para dedicarse en exclusiva a la literatura.

Es autor de la saga detectivesca protagonizada por el doctor Zúñiga, así como de la serie de novelas que homenajean a la ciudad de Bilbao, 'La ciudad de los ojos grises' y 'La ciudad del alma dormida', de la que actualmente está escribiendo la tercera entrega. En 'Sol de brujas' retoma la novela negra, con la que ya destacó en 'Secretos del Arenal' al obtener el Premio Ateneo de Sevilla.