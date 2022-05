Primer posado en una alfombra roja de la hija de Marta Sánchez, Paula, acompañada de su padre

Paula Cabanas Sánchez ha pisado su primera alfombra roja este miércoles acompañada de su padre, el publicista Jesús Cabanas, tras cumplir 18 años el pasado 1 de agosto.

La joven acudió al estreno del espectáculo de música electrónica de Dj Nano The Rhythm of the Night en el madrileño Teatro CaixaBank Príncipe Pío del brazo de la expareja de Marta Sánchez, que se encontraba en Sevilla para actuar en un concierto en homenaje a Rocío Jurado, recoge la revista ¡Hola!.

Para el evento, Paula escogió un look cómodo y veraniego con unos pantalones blancos wide leg, ajustados en su cintura pero más ancho según desciende sobre la pierna, con botones dorados en los costados a la altura de los bolsillos.

Un top de mangas cortas y 'puff sleeves', es decir, con volumen, y con motivos azules con textura en la parte frontal completó el outfit de la noche de la madrileña, que cerró su vestimenta con unas botas cowboy blancas.

En cuanto al peinado, la joven se hizo un recogido sencillo dejando su rostro descubierto al unirlo en un pequeño moño a media altura que dejaba su melena suelta y que también permitió ver los accesorios elegidos por Paula: unos pendientes de pequeñas perlas y un collar de aros dorado.