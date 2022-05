Prehistòria, l'Etno i Muvim amplien programació pel Dia Internacional i la Nit dels Museus

Aquests museus de la Diputació de València comptaran amb activitats específiques "per a aprofundir en la tasca transformadora d'un espai innovador, crític i d'anàlisi" ha explicat el diputat de Cultura, Xavier Rius, i "per a acostar-se al públic de la mà d'una celebració que ens ajuda a redescobrir els museus com a punts de trobada de reflexió" ha subratllat la diputada del MuVIM, Glòria Tello.

MUVIM

Les activitats dissenyades per a aquesta commemoració en el MuVIM aspiren a reforçar el poder de la construcció de la comunitat a través de l'educació amb una proposta per a tots els públics durant tot l'any, però especialment en unes jornades del 14 i 15 de maig.

Entre les activitats previstes, destaquen les visites guiades a l'exposició '¿25 Años de Paz? El lavado de imagen del franquismo en 1964', recentment inaugurada o les visites temàtiques València en festes en les quals descobrirem a través de la maqueta de la València del pare Tosca fets i anècdotes: que festes com les Falles, el Corpus, la Mare de Déu dels Desemparats o Sant Vicent, han deixat petjada en la ciutat.

Entre les activitats per al públic infantil destaquen els tallers didàctics 'El poder de los museos' i 'Recicla-flexión' i la instal·lació en l'exterior del museu d'un planetari amb el qual poder gaudir al llarg de tot el cap de setmana en diferents passades.

A més, el diumenge els més xicotets també tindran el seu espai amb l'obra 'I les idees volen' que el Teatre Escalante acosta el museu amb el seu cicle Menut teatre que oferirà un espectacle de circ on el joc, la col·laboració amb el públic, la llum i la música s'enllacen perquè cada funció es convertisca en una experiència diferent dirigida a xiquets i xiquetes de 2 a 5 anys.

El MuVIM també se suma a la celebració de la Nit Europea dels Museus, el dissabte 14 de maig, i a més de les visites guiades s'ofereix tres visites nocturnes a l'exposició permanent 'La aventura del pensamiento'. La visita dura 70 minuts i és necessari fer la reserva prèvia cridant el 96 388 37 30. A més de totes aquestes activitats, les diferents sales del museu podran visitar-se lliurement fins a la una de la matinada.

MUSEU VALENCIÀ DE PREHISTÒRIA

Després de dos anys amb propostes exclusivament digitals, el Museu de Prehistòria reprèn la celebració de la Nit Europea dels Museus obrint totes les sales d'exposició i oferint de nou activitats presencials. Enguany, a més de les visites autònomes i d'animacions, es proposen quatre itineraris amb visites-demostració a càrrec del personal especialista del Museu, que se centraran en el poder transformador d'algunes peces destacades o d'alguns continguts suggeridors.

Els quatre recorreguts constaran de dos parades on es descobrirà el poder dels objectes seleccionats i la manera d'estudiar-los o conservar-los. S'aconseguirà un major acostament del públic a les col·leccions amb els recorreguts següents: Què ens diuen les restes de fauna i Mestres de la costura en l'Edat dels Metalls de la sala de Prehistòria; Cara o creu: la moneda ibèrica i El Guerrer de Moixent: informar des del poder, de la sala de Cultura Ibèrica; Reconstruir el passat: el mosaic de Font de Musa i Conservar per al futur, de la sala de Món Romà; i Adorns marins i 1880: Vilanova i Piera defèn Altamira, de les exposicions temporals.

El Museu obrirà les portes a les 21:30h fins a la 1h de la matinada, i el públic assistent podrà participar dels itineraris que començaran cada hora, també en les animacions, que tindran accés lliure; també podran triar visita de manera autònoma pel Museu. La Cafeteria i la Llibreria del Museu romandran obertes durant tota la nit.

El dimecres 18 de maig, seguint el lema suggerit enguany pel Consell Internacional de Museus (ICOM), 'El poder de los museos', s'ha dissenyat una activitat que conjuga la visita comentada a les sales de Prehistòria amb una proposta lúdica que ajudarà a descobrir i reflexionar sobre els "superpoders" que amaguen algunes peces del Museu.

Durant el recorregut es prestarà especial atenció a quatre peces -el bifaz, l'agulla, el recipient ceràmic i el punyal de coure-, la invenció de les quals va ser tota una aportació o va significar un gran benefici per als grups humans del moment, d'ací que destaquen pel seu poder de canviar vides.

En acabar la visita, l'alumnat rebrà un cuadernillo amb una proposta didàctica on podrà transformar les peces poderoses en superherois (redibujar sobre la seua foto) i inventar una historieta de còmic que mostre els "superpoders" de la peça o per què va ser tan transcendental per a la humanitat.

A més, dins del Projecte barri, que es duu a terme des del Museu, un grup de la Universitat Popular de València, acompanyat del personal del Laboratori de Restauració del Museu, visitarà el Laboratori i la col·lecció Rubén Vela de peces precolombines custodiades en les sales de reserva.

L'ETNO

En el Museu Valencià d'Etnologia podran visitar-se les dos exposicions temporals Tresors amb història i Maestrat filmat. A més, L'ETNO compte en la seua programació amb un taller de finalització de setmana per a un públic familiar amb el títol "Un conte de Zàmbia" a les 12:30 hores. I a la vesprada, a les 18:00 hores, en la Sala Alfons el Magnànim, se celebrarà el Dia del Cant Valencià d'Estil.