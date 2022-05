Wyoming: "Siempre me preguntan cuál es mi secreto para ser el líder de opinión más solvente de la historia de España"

"A veces, algún fan e, incluso, algunos periodistas me preguntan cuál es mi secreto para ser el líder de opinión más solvente de la historia de España". Así comenzó Wyoming El intermedio de este jueves.

El presentador continuó diciendo en su monólogo inicial que suele responder con tres palabras: "Trabajo, trabajo y trabajo". Pero le desconcertaron las risas del público presente en el plató: "¿Por qué coño se ríen?".

"Y los muy pringados se lo creen. En realidad nunca he pegado un palo al agua, pero mis largos años a vivir del cuento me han proporcionado una valiosa enseñanza", reconoció el madrileño.

Y explicó que "para que te crean, no importa lo que dices, sino cómo lo dices, ya que el lenguaje corporal ha sido digno de estudio y se conoce como kinésica".

Sandra Sabatés y Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Al concluir, se acercó a la mesa para saludar a Sandra Sabatés y dar comienzo al programa del día. Al verle, la presentadora le dijo: "Este domingo te cae otro añito (cumplirá 67 años) ¡fiesta!".

"Si, la verdad es que me encuentro fenomenal. Por cierto, ¿tú quién eres? ¿Sandra qué? No me consta... ¿Quién es toda esta gente?", bromeó el presentador antes de comenzar.