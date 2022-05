Entrevista | Chanel, orgullosa de su paso por Eurovisión: "Representamos la España más actual"

Hablamos con la representante española en el Festival de Eurovisión dos días antes de que se suba al escenario del Pala Olimpico de Turín para interpretar SloMo. El sábado a las 21.00 horas podremos seguir en La 1 de TVE su participación en el festival. Nosotros también la seguiremos de cerca.

Está cansada, lleva muchos ensayos a sus espaldas, unas cuantas entrevistas y las que le quedan… Pese a eso, Chanel Terrero nunca pierde la sonrisa. Nació en La Habana (Cuba) hace 31 años y es una completa artista que ha destacado por su trabajo como actriz, bailarina y cantante de musicales. La fama y el merecido reconocimiento, le llegaron tras su victoria en el Festival de Benidorm. Ahora está a punto de convertirse en una estrella internacional.

¿Cómo está? Estoy bien. Cansada y con muchas ganas de comerme una pasta carbonara.

¿Qué tal le está tratando Italia? Me trata genial. Pensaba que no tendría tiempo para visitar Turín, pero sí he podido hacerlo. Lo estoy disfrutando mucho.

¿Qué le dicen sus compañeros del Benidorm Fest? ¿Le han escrito? Tenemos un grupo de WhatsApp y todos me han escrito en privado y por el grupo. Están a tope conmigo.

Tras su victoria en el Festival de Benidorm, recibió mucho odio en las redes sociales, ¿está leyendo lo que escriben sobre usted estos días? Sí. Dicen muchas cosas buenas y también hay algún que otro comentario malo. No me afectan porque ni son objetivos ni puedo sacar nada de ellos para mejorar.

Su propuesta es internacionalmente una de las favoritas de este año. Está entre las cinco más apoyadas en las casas de apuestas y muchos seguidores tienen la sensación de que puede ganar. ¿Le da miedo no conseguir el triunfo para España? No pasaría nada. Y todo lo vivido… ¿Qué? Está siendo una experiencia increíble y además puede pasar… Hay mucho hype, pero… El ‘no’ ya lo tenemos. Ahora vamos a por el ‘sí’ a fuego y a muerte.

¿Y los comentarios que puedan surgir si no queda en un buen puesto? Va a haber muchos comentarios. Si cuando yo baje del escenario siento que me he quedado a gusto, lo demás… Habrá comentarios malos.

Y si no gana… ¿Quién cree que ganará? Tengo varios candidatos: Sam Ryder de Reino Unido, los italianos Mahmood y Blanco, Ucrania y Suecia.

La noche del sábado vestirá un look muy español diseñado por Palomo Spain. Su inspiración goyesca tan relacionada con el mundo de la tauromaquia ha sido muy comentada… En el Benidorm Fest también llevaba una torera y no se habló de ello. Llevo una torera pero no voy vestida de torera. Es moda y no tiene nada que ver. Jamás he ido a una corrida de toros y no estoy a favor de la tauromaquia.

La energía y el buen rollo que tiene con sus bailarines traspasa la pantalla. Además, forman un grupo muy diverso. ¿Cómo se siente al respecto? Cuando de pequeña veía en la tele a alguna chica racializada o una mujer haciendo lo que quiere sobre el escenario, sentía que me había las puertas y la mente. Sentía que sí se podía. Sufrí mucho racismo de pequeña y, como mujer racializada, el estar capitaneando esta candidatura en un evento tan grande como Eurovisión y rodeada de un ejército como mis bailarines, me hace sentir que estamos representando a la España más actual. Me siento muy orgullosa.

Me contó en otra entrevista que había estado a punto de interpretar a Anita en el remake de West Side Story. Gracias a ese papel, Ariana de Bosé recibió un premio Oscar. ¿Le ha llamado ya Spielberg para felicitarle por Eurovisión? Aún no, pero te cuento en exclusiva que, a lo mejor, me llama pronto.