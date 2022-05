Sadie Frost: “La minifalda para Mary Quant permitía a las mujeres trepar a un árbol o correr detrás de un autobús”

Actriz, diseñadora, productora y ahora también, directora. Durante los dos últimos años, Sadie Frost ha asumido el reto de inmortalizar uno de los iconos de moda más incombustibles de la década de los 60: Mary Quant. Y lo hace con un debut apasionado que condensa la personalidad arrolladora de la reina de la minifalda (Courrèges se atribuye el mérito de inventar la revolucionaria pieza, pero Quant la puso en órbita y la popularizó en masa) con la sociedad londinense de la época en un contexto de cambio generacional, rebeldía, ansias de libertad, emancipación femenina, revolución sexual y mucho rock’n’roll.

Diez años antes de que los Beatles conquistaran el planeta, Mary Quant se olió la revolución juvenil que acechaba Londres en una época de bienestar económico y social, y abrió su primera tienda en King’s Road.

La empresaria británica supo canalizar a través de su ropa sexy, colorista y desenfadada el espíritu de la época y vistió una generación de jovencitas que querían romper con el legado de sus madres. “¿Quién quiere vestirse hoy como una duquesa?”, se pregunta la diseñadora británica en esta ópera prima de Sadie Frost.

Mary Quant era una mujer impulsiva y tenaz que, contra viento y marea, se salió con la suya en una época de hombres con trajes grises".

Frost rinde un sincero homenaje a Mary Quant captando la explosión de diversión y libertad en los efervescentes años 60. Aunque el estreno oficial fue en octubre del año pasado, la actriz y realizadora británica ha visitado Barcelona para presentar la pieza audiovisual en el Moritz Feed Dog.

Así, ‘Quant’ da el pistoletazo de salida a una nueva edición del festival especializado en cine documental que ofrece una visión 360 grados de la moda como fenómeno cultural que refleja la sociedad en constante transformación.

Antes del estreno, hablamos con Sadie Frost sobre la visión de Mary Quant, el simbolismo de la minifalda, el concepto de rebeldía y el reverso oscuro de la moda actual. ¿Somos tan libres vistiendo como nos pensamos?

¿Qué chispa encontraste en Mary Quant para dedicarle tu primer documental?

Mary Quant personificó a las mujeres en la década de los 60: tan descarada, sexy, divertida y desafiante. Me di cuenta a través de una autobiografía que su historia aún no había sido contada. Yo nací en los años 60 y crecí en este mundo que Quant supo captar a través de sus diseños. Al estar también involucrada en la moda sentí una fuerte vinculación con ella.

Una mujer avanzada en su época que vistió una generación de jóvenes que ansiaban la libertad. ¿Cómo conseguiste retratar ese poderío?

Quant era una mujer impulsiva y tenaz que, contra viento y marea, se salió con la suya en una época de hombres con trajes grises. El gran reto fue retratar su franqueza y descaro, aunque en la intimidad era más reservada. A pesar de ello no se dejaba intimidar por nadie y siempre se las arreglaba para hacer lo que quería.

¿Quién te ayudó a perfilar su compleja personalidad?

Al estar involucrada en el mundo del cine y de la moda durante tanto tiempo, reuní las suficientes referencias y contactos para ir descubriendo las distintas facetas de Mary Quant. Fue muy importante contar con el testimonio de Dave Davies (guitarrista de The Kinks), Pete Townshend (guitarrista de The Who) y su ahijado Jasper Conran, pero también la voz de personalidades relevantes dentro de la moda como la empresaria Charlotte Tilbury, el director de Vogue UK, Edward Enninful y la supermodelo Kate Moss.

¿Cómo era la sociedad londinense que supo inmortalizar Mary Quant?

En la década de los 60 las escuelas de arte destacaban por su creatividad. Otros sectores como la música, el cine y la moda también se alinearon y se mezclaron con el arte. Todo se volvió emocionante porque había un crisol de diferentes clases y culturas al frente de las distintas disciplinas creativas. También destacaron personalidades de la música como David Bowie, The Who y The Kinks que estuvieron en las escuelas de arte influyendo en los jóvenes diseñadores y en todos los creadores entre sí.

Es muy difícil ser completamente original y tener un estilo personal porque estamos demasiado influenciados por las redes sociales".

A nivel social fue una época que coincidió con la revolución sexual y con el nacimiento de la píldora anticonceptiva. En definitiva, creo que por todo ello Londres se convirtió en el epicentro de una revolución juvenil que sacudió al mundo.

Los diseños coloristas de Mary Quant vistieron una nueva generación de jóvenes que abrazaron la libertad en la década de los 60. Marc Tapias

¿Crees que actualmente se ha perdido el espíritu rebelde de otras décadas?

Sí. No digo que no estén sucediendo cosas maravillosas en el mundo de la moda. Por ejemplo, existen diseños muy vanguardistas con formas y tejidos sorprendentes, pero en realidad son muy poco prácticos de llevar en el día a día. Creo que el verdadero problema es que es muy difícil ser completamente original y tener un estilo personal porque estamos demasiado influenciados por las redes sociales. En otras décadas el espíritu transgresor se supo explotar, expresar y canalizar a través de la moda. Ahora es muy difícil ser original y realmente sorprendente.

Influenciables, acríticos, homogéneos… Las redes sociales dictan las normas del juego. ¿Qué opinas al respecto?

Sí, estamos demasiado pendientes de lo que llevan los demás y lo que exhiben las celebridades en las redes sociales. El vestuario de una celebridad eclipsa por completo todo lo demás y determina de alguna manera la ropa que las mujeres deben usar.

¿Y cómo crees que ha cambiado la percepción de la minifalda?

Hoy en día se ve la minifalda como una prenda sexual, pero Mary Quant la diseñó para que las mujeres pudieran expresarse, moverse deprisa y sentirse libres. Ella decía que era una prenda que permitía a las mujeres trepar a un árbol o correr detrás de un autobús.

La minifalda para Mary Quant era un símbolo de libertad. Esta prenda icónica liberó a las mujeres, les dio confianza, las hizo sentir empoderadas y, por supuesto, se convirtió en un símbolo de la rebeldía juvenil".

Piensa que antes, en la década de los 50 las mujeres estaban restringidas por la ropa con faldas ajustadas y vestidos encorsetados que dificultaban moverse libremente. La minifalda para Quant era un símbolo de libertad. Esta prenda icónica liberó a las mujeres, les dio confianza, las hizo sentir empoderadas y, por supuesto, fue completamente impactante y símbolo de la rebeldía juvenil.

Parece que ahora no nos escandalizamos por nada…

Todo el mundo está acostumbrado a ver faldas de todas las formas y los tamaños posibles, y la relación simbólica con esta prenda ya no es chocante. Así que, creo que esta causa está perdida.

Como diseñadora de moda, ¿qué otras figuras de la moda femenina admiras?

Siempre he admirado a Vivienne Westwood. Ella siempre ha provocado cambios y mantiene una mentalidad abierta y una actitud reivindicativa sobre los temas que suceden en el mundo y le afectan personalmente como el medio ambiente que siempre está muy cerca de su corazón.

El diseñador de moda tiene una responsabilidad social muy importante: no solo diseña ropa, sino que tiene que utilizar su marca como plataforma de denuncia y compromiso para visibilizar los males de nuestra sociedad".

Creo que hoy en día el diseñador de moda tiene una responsabilidad social muy importante: no solo diseña ropa, sino que tiene que utilizar su marca como plataforma de denuncia y compromiso para visibilizar los males de nuestra sociedad.

Hablando de tu prolífica carrera. Te hemos visto como actriz, diseñadora, productora y ahora, directora. ¿Te sientes más cómoda trabajando detrás de los focos?

Me siento muy afortunada de haber desarrollado tantas facetas a lo largo de mi trayectoria. El trabajo, sea cual sea, nunca se ha vuelto pesado o aburrido, ya sea actuando, diseñando, produciendo y ahora, dirigiendo. Estoy en un momento que me gusta estar detrás de la cámara y usar mi experiencia para tomar decisiones sobre cómo deben verse las cosas y cómo se pueden expresar en lugar de ser ese alguien a quien le dicen lo que debe hacer. Sin embargo, todavía me gusta la actuación porque acabo de terminar una película que se estrenará el año que viene.

¿A sí? ¿De qué se trata?

Este proyecto se anunciará en Cannes la semana que viene y estaré emocionada de compartirlo con todos vosotros. Será otro documental sobre un icono femenino británico, pero no te puedo avanzar más.