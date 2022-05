Zac Efron explica si se ve o no preparado para ser padre

Ha sido cumplir los 34 años y parece que Zac Efron ha dejado atrás esa imagen de eterno adolescente que tantos éxitos y tanta fama le dio en el pasado desde su Troy de la saga High School Musical a su Teddy en las dos entregas de Malditos vecinos. Y todo se debe a que en su última película hace de padre. La pregunta es si él se ve preparado para dar ese paso fuera del set de rodaje.

El actor californiano ha estrenado recientemente Ojos de fuego (en su título original, Firestarter), una de sus primeras incursiones en el género del terror de la mano de un conocido libro de Stephen King. En la cinta, interprete al padre de la joven protagonista, una niña que desarrolla habilidades piroquinéticas y de la que el gobierno pretende sacar partido.

Efron está, por tanto, de promoción, y ha acudido al programa de Ellen DeGeneres -una de las últimas emisiones tras ser cancelado por su polémica sobre abusos de poder- y ha contado varias anécdotas, sobre cómo no se pudo preparar su papel apenas porque, entre otras cosas, no sabía cómo enfrentarse al reto de interpretar al padre de una joven (interpretada por Ryan Kiera Armstrong) y de lo que se dio cuenta nada más llegar a plató.

"Nada más salir de la pandemia me puse a grabar, luego tuve que guardar una cuarentena de dos semanas y tras acabarla, ese mismo lunes, me fui a rodar", ha comenzado explicando Efron, que ha añadido que, por supuesto, fue "una introducción muy brusca" en la película. "Y además, de repente, tenía esta niña delante de mí", ha detallado.

Por supuesto, estar tanto tiempo rodando con la joven actriz le hizo meditar sobre si quería eso para su vida, tener descendencia. Y siendo sincero consigo mismo Efron ha descubierto lo poco preparado que está para ser padre, a pesar de describir a la Ryan Kiera Armstrong como "la más genial y dulce" de las niñas.

"Tenías una escena de padre e hija bastante dura casi desde el principio y me fui dando cuenta de que estaba extremadamente mal preparado para este personaje. No sabía qué lo que estaba haciendo", ha confesado sobre sus diferencias con respecto al personaje.

Así, cuando la conductora le ha preguntado, abiertamente, si este papel había despertado algún instinto paternal en él y si en un futuro próximo se veía con hijos, Zac Efron ha respondido: "Creo que este rodaje me ha dado una saludable enseñanza y es que debo posponer ser padre todo el tiempo que sea necesario. Sospecho que quiero madurar algo más antes de serlo. No lo sé. Todavía no".