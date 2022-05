Tu horóscopo diario: jueves 12 de mayo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 12 de mayo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te dejes llevar por el lado destructivo o negativo de tu personalidad porque hoy tienes peligro de que eso te suceda. Estás en un momento astrológico bastante favorable pero el día se te podría agriar por algún problema o imprevisto en la familia o un desencuentro con tu pareja.

Tauro

Por fin tienes a alguien en quien te puedes apoyar, una persona amiga que está dispuesta a aliviarte y protegerte después de haber pasado momentos de gran preocupación y en los que te has sentido muy solo. Por fin el destino te manda la ayuda que necesitas y que tantas veces le rogaste.

Géminis

El día se presenta muy favorable para tí gracias a la protección de Mercurio que te ayudará a sacar lo mejor de tí. Te esperan éxitos laborales gracias a tu habilidad e inteligencia pero también experiencias muy agradables en el amor y las relaciones con tus seres más queridos, ya hacia la tarde.

Cáncer

Una época muy favorable para tí se está iniciando poco a poco y de la que pronto vas a poder ver algunos destellos. Tu te resistes a creerlo y aún te agobian los miedos y sufrimientos de antaño, pero a pesar de todo nuevas fuerzas y esperanzas se están abriendo paso dentro de tu corazón.

Leo

No te pongas nervioso, lo quieres conseguir todo "ya" y las cosas necesitan su tiempo por muy favorable que sea el cambio que en estos días te traen los astros. Hoy podrías tener un episodio doloroso o desagradable en el ámbito del trabajo porque al fin los enemigos se van a quitar la careta.

Virgo

Te espera un día de preocupaciones y cavilaciones en relación con asuntos financieros. Tendrás que elegir entre dos caminos o decisiones a tomar y no será fácil porque ambas tienen grandes aspectos positivos y lo contrario, pero ten tranquilidad porque la suerte va a estar en tu rincón.

Libra

Hoy podríais llevarte un importante disgusto en la vida íntima porque alguien muy querido para ti hará algo que no te va a gustar nada y podría causarte gran dolor. Pero aunque no lo quieras creer por ahí viene tu suerte porque esa persona conviene que salga de tu vida cuanto antes mejor.

Escorpio

Muy pronto vas a recoger el fruto de grandes desvelos y esfuerzos que durante mucho tiempo has realizado en tu vida profesional, a lo mejor podrías empezar a hacerlo hoy mismo. Alguien que no esperas te va a proteger y ayudar para que no quede sin recompensa todo lo que has luchado.

Sagitario

Los astros indican claramente que estás entrando en un momento cada vez mejor a partir de este mes de mayo, sin embargo eso no será obstáculo para que hoy tengas uno de esos días en los que parece que todo te sale al revés. Pero solo va a ser una tormenta pasajera, no le des más vueltas.

Capricornio

Todo indica que te espera un día agridulce o así lo sentirás tú, de grandes posibilidades para los asuntos laborales y financieros pero también predispuesto a sufrir reveses o disgustos en la vida sentimental, por eso te irá bastante mejor si procuras centrar aún más tus energías en el trabajo.

Acuario

Hoy podrías tener un día estupendo en los asuntos mundanos, la vida social, el trabajo, relaciones de amistad, contactos, comunicaciones y también viajes. La suerte estará de tu lado o tu mismo te vas a sentir especialmente inspirado y atraerás a la suerte con tu actitud tan positiva.

Piscis

No te desalientes, este es el momento de luchar y de arriesgar, la suerte está de tu lado aunque muchas veces no la veas o no lo creas. Hoy vas a tener un día positivo y feliz aunque probablemente tu esperarás todo lo contrario. Una persona que te quiere mucho vendrá pronto en tu ayuda.