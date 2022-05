Culture and Business Pride anuncia la primera visita de Chelsea Manning a España y los conciertos de Pussy Riot y Carlinhos Brown

En el próximo mes de junio, Santa Cruz de Tenerife se convierte en la ciudad de los derechos LGTBIQ+ y para ello acoge la quinta edición del festival Culture and Business.

Se celebrará durante los días 11 al 17 de junio, coincidiendo así con el Carnaval de Tenerife. Por lo que, durante casi 10 días, la capital tinerfeña se convertirá en el epicentro internacional del colectivo y en un espacio de libertad, aprendizaje, negocio, turismo, cultura y ocio para celebrar el Orgullo como nunca antes se había hecho.

Bajo el lema Another way of Loving, another way of Pride, el evento ofrece una propuesta alternativa a las celebraciones del Orgullo, apostando por una agenda de actividades orientadas a todos los públicos.

Una semana de contenido en vivo, con una completa agenda de conferencias, networking y actividades artísticas, orientadas a todos los públicos, con entrada libre. Del 11 al 17 de junio disfruta de este referente de la cultura #LGTBIQ+ en Santa Cruz.

Es un festival que aporta por la diversidad y la visibilidad, pero no solo de los derechos LGTBIQ+, también de grandes promesas. Es el caso de la ciberactivista Chelsea Manning, analista de inteligencia del ejército norteamericano, que se hizo célebre por filtrar los documentos clasificados de Wikileaks.

La activista visitará por primera vez España y ofrecerá una ponencia pública durante el festival, además de ser una de las premiadas de los Alan Turing LGTBIQ+ Awards de esta edición, otra de las actividades que se realizará a lo largo de la semana.

El Culture and Business acogerá también el Concierto Internacional por los Derechos Humanos Igualitarios, en el que actuarán el músico brasileño Carlinhos Brown, y el colectivo de activistas rusas Pussy Riot, que suman una visita más en territorio español y ofrecerán un espectáculo con una de sus integrantes, Maria Aliójina, de quien se acaba de decretar una orden de captura por el gobierno de Rusia tras haberse escapado del país con motivo de la guerra.