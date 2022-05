Críticas al efímero homenaje de Eurovisión 2022 a Raffaella Carrà en su primera semifinal

Raffaella Carrà fue un icono de la música italiana mundialmente conocida. Su muerte en julio de 2021 coincidió con la reciente victoria de su país en Eurovisión, por lo que era evidente que en la nueva edición se haría algún homenaje a la famosa cantante.

El primero se ha producido en la primera semifinal, que ha tenido lugar este miércoles desde Turín. Como era de esperar, no ha pasado desapercibido, pero tampoco lo ha hecho la duración que ha tenido, pues ha llegado a ser muy criticada por muchos.

Tras la actuación de todos los concursantes de la primera semifinal, y mientras los fans votaban, los presentadores de la gala arrancaron con el brevísimo homenaje. Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan representaron un pequeño fragmento del tema Fiesta.

He aquí el tributo a la grandisima RAFAELLA CARRÀ FIESTA #Eurovision pic.twitter.com/pWOrbdrm4m — Laura Pausini Charts (@PausiniCharts) May 10, 2022

A la artista se refirieron como una "gran estrella italiana, de media melena rubia, conocida en media Europa". Los colores inundaron el escenario, así como lo hicieron los bailarines y las luces.

Se hizo demasiado corto para los eurofans, que mostraron su descontento en las redes sociales con memes incluidos. Un usuario incluso comparó el homenaje con un vídeo de tan solo tres segundos.

La cara de Raffaella si viera el homenaje de medio Segundo que le han hecho en #Eurovision2022 pic.twitter.com/ej38SA59q3 — INTRUSOR TENTACROOEL (@Tentacrooel) May 10, 2022

Raffaella Carrà desde el cielo viendo su homenaje, los fallos de realización y la pésima organización de la cadena italiana #Eurovision pic.twitter.com/o0iT9ilkbP — Javier Verdejo 🔻🌻 (@Javier_VR99) May 10, 2022

Laura Pausini ya había avisado el día de antes de que este homenaje no podría ocupar demasiado tiempo. "Tenemos un horario que seguir, porque he descubierto ahora que Eurovisión no es como San Remo, donde puedes poner una lista de cosas que quieres: aquí tienes unas reglas que siempre son iguales, año tras año", confesó tras asegurar que fue ella quien propuso el homenaje a su compañera.