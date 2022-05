Harry Styles confiesa cuál era la idea que le aterraba hasta que la probó

Desde que saltase a la fama en The X Factor en 2010 y, desde entonces, con One Direction hasta su disolución, Harry Styles siempre ha estado bajo la atenta mirada de millones de personas. Y no le ha solido temblar el pulso para quedar bien, sino que se ha mojado y ha defendido diversas causas, ya sea en sus canciones o en su forma de vestir y actuar. Pero todo esa seguridad y jactancia que ha llegado a transmitir no provienen solo de un autocontrol pleno y solitario de sus emociones y de quién es, sino también de sus miedos.

Styles, de 28 años, sentía vergüenza de, primero, ir a terapia y, más tarde, de tener que admitirlo. Ahora que -por fin- hablar de salud mental está más en boga que nunca, el cantante y actor ha asegurado que durante muchos años estuvo más que convencido de que a él todo eso "no le hacía ninguna falta".

En una entrevista para la revista Better Homes & Gardens, la pareja de Olivia Wilde ha explicado cómo se decía a sí mismo que no iba con él eso de buscar ayuda profesional para lidiar con la fama y con los cambios que se produjeron una vez su boy band se deshizo y pasó a ser famoso sin otros a su alrededor.

"Pensaba que sería como admitir que estabas destruido, acabado. Y yo quería ser ese tipo de persona que pudiese decir que no lo necesitaba", ha explicado Styles, quien admite que la situación se volvió insostenible y hace cinco años, al inicio de su carrera como solista, comenzó a visitar a un profesional.

Según el autor de éxitos como Watermelon Sugar, en terapia aprendió a "abrir nuevas puertas" que le han ayudado a fortalecer su salud mental en lugar de "mirar hacia otro lado" e ignorar sus problemas. "Creo que aceptar que vivir es tanto ser feliz como sufrir es lo más auténtico que puedes conseguir. Perder el control llorando y perderlo riendo: no hay manera, creo, de sentirse más vivo que en esas situaciones", ha zanjado.