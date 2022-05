Inma Cuesta habla por primera vez de su hija y su novia

A pesar de la exposición que supone ser una de las actrices más conocidas de nuestro país, Inma Cuesta siempre ha sido muy cuidadosa con su vida privada. En sus entrevistas siempre pone el foco en su labor profesional, algo distinto a lo que ha ocurrido esta semana con la revista ¡Hola!

El pasado mes de diciembre los seguidores de la artista conocieron con sorpresa que esta tenía una hija de dos años. Apenas unos meses atrás, también se sabía que tenía novia. Al recibir el Premio Ciudad de Alicante, Cuesta le dedicó el galardón a su "amor", "la mejor compañera".

Después de aquello, la actriz ha preferido guardar silencio. Eso sí, esta semana, en el citado medio del corazón, sí ha compartido algunas declaraciones relacionadas con su situación familiar y sentimental.

La protagonista de La novia afirma estar viviendo la maternidad "con muchísima felicidad". "Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas", explica, incluyendo a su pareja.

"Nunca he llevado mi vida en secreto", dice, "simplemente no hablo de mi vida". Tanto es así, que de la niña jamás hablará públicamente, ya que no lo ve necesario.

Para Cuesta es un regalo cruzarse con "un amor absolutamente incondicional", así como tener la capacidad de "aprender y desaprender" muchas cosas que se olvidan en la edad adulta.