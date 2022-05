Wyoming se declara 'eurofan' y lo demuestra bailando la coreografía del 'SloMo' de Chanel en 'El intermedio'

Quedan cuatro días para que de comienzo la participación de Chanel Terrero en la LXVI edición del Festival de la Canción de Eurovisión que se celebrará Pala Alpitour de Turín (Italia).

Wyoming no quiso dejar pasar la ocasión para animar a la delegación española: "El brillo en mis viejas pupilas parecen cataratas, pero es ilusión", afirmó el presentador.

El madrileño se mostró muy confiado en que la cantante conquistará al público europeo y a sus jurados: "Estamos a muy pocos días de conquistar Eurovisión con Chanel", exclamó.

Wyoming , en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

La música comenzó a sonar en el plató del programa de La Sexta mientras Wyoming bailaba, a su manera, la coreografía de SloMo, la canción de España en el Festival.

"Voy a parar o me va a llamar Eslovenia para darme twelve points... Como eurofan, esto me hace ilusión, pero como presentador de El intermedio, me hace ilusión dar paso a Thais Villas", concluyó el madrileño.