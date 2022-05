Ribó sobre la seua absència en el dia de la Mare de Déu: "La màxima representació d'Alcaldia no va a actes religiosos"

Ribó ha destacat que no ha assistit a aquest tipus de commemoracions en els seus set anys com a primer edil siguen de la religió que siguen, i ha lamentat que "hi haja gent a la qual li coste entendre" açò, en al·lusió a l'oposició municipal que integren PP, Cs i Vox.

El responsable municipal s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la visita que ha realitzat a la Fira d'Artesania Primavera 2022, preguntat per la seua absència en els actes de la Mare de Déu dels Desemparats i per les crítiques realitzades per açò des de l'oposició en el consistori.

"M'ha trobat a faltar tots els anys que porte de govern en tots els actes religiosos", ha dit respecte a l'oposició, als representants de la qual ha recordat que "açò ja no és un estat nacional catòlic".

"Som un estat aconfessional i, per tant, la màxima representació de l'Alcaldia no va a actes religiosos ni catòlics, ni protestants, ni islàmics, ni de cap tipus", ha subratllat Joan Ribó.

L'alcalde ha lamentat que hi haja "gent a la qual li costa entendre" açò i ha dit que aquest representa a un sector "que somia amb el passat reiteradament". "Ja no és així", ha postil·lat.

"D'UNA MANERA NORMAL"

D'altra banda, preguntat per si hi haurà tapís per a la celebració del Corpus Christi, Joan Ribó ha assenyalat que pensa que sí i que aquesta festivitat es durà a terme "d'una manera normal". "Crec que sí que tindrem tapís" i que "es desenvoluparà el Corpus d'una manera normal", ha respost.

Al seu torn, el primer edil ha recordat que en l'actualitat s'està rehabilitant l'immoble municipal que alberga Las Rocas que formen part de la processó el Corpus Christi i que aquest estan exposades en l'Estació del Nord, on les està visitant "molta gent".