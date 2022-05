Escolars aïllen microorganismes amb capacitat per a produir nous antibiòtics en un projecte d'innovació docent

Sota la direcció de 26 universitaris de la Facultat de Ciències de la Salut, els estudiants dels col·legis valencians American School of València, Santa María del Puig, Sant Pere Pascual, Col·legi Alemany de València i CEU Sant Pablo de Montcada han realitzat totes les fases experimentals del procés de cerca de microorganismes amb capacitat d'antibiosis. En total, han trobat 71 mostres candidates per al desenvolupament de nous tractaments antibiòtics.

Tots els estudiants han rebut les seues diplomes de participació en aquest projecte científic, en l'esdeveniment final de la cinquena edició de 'SWICEU', informen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

Segons destaca la catedràtica de Microbiologia de la CEU UCH i responsable de l'equip SWICEU, Teresa Pérez Gracia, "aquest projecte busca conscienciar a preuniversitaris i universitaris sobre el repte de salut que suposen les infeccions resistents als antibiòtics i promoure que sorgisquen entre ells vocacions científiques en aquest àmbit, a través de la seua participació en un experiment real: la cerca de microorganismes que puguen ser candidats al desenvolupament de futurs antibiòtics".

"Les morts directes per infeccions bacterianes resistents a aquests tractaments ja són 1,27 milions cada any i s'estima que podrien aconseguir els 10 milions anuals abans de 2050. Amb aquest projecte volem fer conscients a les generacions més joves de la necessitat d'investigar per a trobar nous antibiòtics i també de conscienciar a la població perquè faça un ús adequat dels quals ja existeixen, de manera que preserven la seua efectivitat", adverteix.

Durant els cinc anys del projecte, un total de 130 universitaris d'11 Graus diferents de la CEU UCH i 630 escolars de set centres valencians han format part de l'activitat. En els experiments realitzats han aïllat 5.540 colònies de microorganismes, detectant entre ells 444 productors d'antibiosis, per al desenvolupament de possibles tractaments antibiòtics en el futur.

INNOVACIÓ DOCENT

Des de 2017, la CEU UCH ha celebrat cinc edicions d'aquest projecte d'innovació docent d'aprenentatge i servici, dins del programa CEU Innova, dirigit per Teresa Pérez Gracia i integrat pels professors Ignacio Bueso, Carolina Galiana, Elisa Marco i la investigadora Beatriz Suay. A través de l'equip SWICEU, la CEU UCH forma part de la xarxa MicroMundo, a Espanya i Portugal, i de les xarxes internacionals Small World Initiative (SWI) i Tiny Earth, en les quals universitaris de més de 20 països col·laboren en la cerca de nous antibiòtics per a fer front a l'augment d'infeccions bacterianes resistents.

Entre altres reconeixements, l'equip SWICEU ha rebut el premi al millor projecte d'innovació docent en l'II Congrés CEU-CIED, entre 194 projectes de tots els centres CEU a Espanya. També ha comptat amb finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)-Ministeri de Ciència i Innovació, per al projecte "En busca de nous Fleming" de desenvolupament de suports lúdics i de gamificación que consciencien als més jóvens davant l'augment de les resistències als antibiòtics. I han sigut premiats per les xarxes internacionals universitàries SWI i Tiny Earth, per les seues campanyes de conscienciació per al bon ús dels antibiòtics en 2018 i 2019.

L'acte d'entrega de diplomes als participants de la cinquena edició del projecte SWICEU s'ha celebrat en el Paranimf de la CEU UCH i ha estat presidit pel vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Gerardo Antón; la vicerectora d'Estudiants, María José González; la vicedegana del Grau en Farmàcia, Cristina Balaguer; l'adjunt al VOAP, Pedro Alemany; i el coordinador de Farmàcia, Enric Poch.

En l'esdeveniment, els escolars dels cinc col·legis participants han visitat les instal·lacions de la Facultat de Ciències de la Salut i la Biblioteca-CRAI. I han presentat els seus "microhistòries" per a conscienciar sobre les resistències bacterianes, a través de relats, narracions i vídeos gravats per ells mateixos durant el projecte.