El exsuegro de Benavent, Betoret y Beneyto, en el juicio de Thematica como testigos del presunto fraude

Se trata de una de las piezas del caso Imelsa, la primera que se está juzgando en la Audiencia de Valencia, en la que hay nueve acusados, entre ellos Benavent, por adjudicaciones municipales presuntamente irregulares y un supuesto desvío de fondos públicos para pagar campañas electorales del PP.

La vista arrancó este lunes, tras más de seis años de investigación, con cuestiones previas y las declaraciones de los acusados. El martes continuará el juicio con los últimos testimonios de los acusados y ya el jueves, día 12, empezarán los testigos.

Está previsto que el mismo día 12 -si no se produce ningún contratiempo- comparezca en la vista Mariano López, quien entregó a Fiscalía diferentes grabaciones efectuadas por parte de Benavent a personas y cargos públicos salpicados en la trama. Estas grabaciones se encontraban en el disco duro de un ordenador de su chalet, sobre el que el 'yonki del dinero' trabajaba en ocasiones.

La testifical de Mariano López fue requerida por Fiscalía durante las cuestiones previas del juicio después de que Benavent haya cambiado de versión y haya asegurado que las grabaciones estaban manipuladas y orquestadas. Esto es lo que ha mantenido durante el juicio, pese a que en instrucción, durante años, validó las cintas.

Junto a Mariano López, está previsto que el próximo día 17 de mayo comparezcan como testigos ante el tribunal Mayrén Beneyto y Vicente Betoret, este último probablemente por videoconferencia, según ha podido saber Europa Press.

Beneyto, exedil del PP en la etapa de Rita Barberá, ya declaró como testigo en instrucción en relación con los contratos municipales del Bibliobús -biblioteca itinerante en verano- cuestionados por la Fiscalía. En ese momento aseguró que los expedientes fueron respaldados y aprobados por la Intervención, que no hubiera aprobado nada irregular. No pudo aportar mucho más datos puesto que aseguró que no recordaba demasiados aspectos de estas contrataciones debido al paso del tiempo -2007 y 2008-.

Por su parte, Vicente Betoret ha negado cualquier implicación con esta causa después que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntara que la trama había abonado gastos electorales en 2007 y 2008 al margen de la contabilidad oficial del PP en varias localidades, entre ellas Vilamarxant, de la que Betoret era alcalde y responsable de campaña.

Fiscalía Anticorrupción vio posible delito por estos hechos en Betoret pero el juzgado no llegó a imputarle puesto que lo investigado había prescrito. Tras ello, se ha decidido que declare como testigo en el procedimiento.

La cantidad bajo sospecha en Vilamarxant ascendía a 8.147 euros por las elecciones de 2007 y los trabajos fueron efectuados por la empresa Thematica, cuyo administrador era Rafael García Barat.

LA PIEZA

La pieza que se juzga versa sobre supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events. Se trata de la primera pieza del procedimiento sobre la que se dictó auto de procesamiento por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

En esta pieza están investigados, entre otros, Marcos Benavent, para quien la Fiscalía pide 8 años y tres meses de cárcel; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina -cinco años-, y Rafael García Barat, administrador de Thematica Events -siete años-.