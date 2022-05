Muere María Navarro, exrepresentante de Isabel Pantoja

La exrepresentante de Isabel Pantoja, María Navarro, falleció este pasado 13 de abril en una residencia de Aravaca, en Madrid, en la que se encontraba ingresada para ser atendida tras habérsele diagnosticado la enfermedad de Alzhéimer.

Navarro fue la manager de la tonadillera durante dos décadas, pero su relación profesional terminó en 2013 para dedicarse por completo al cuidado de una de sus hijas, Ana, gravemente enferma, según informa la revista Semana.

A pesar de que se ha cumplido casi un mes de su muerte, no ha sido hasta este viernes cuando se ha conocido la noticia, recoge Telecinco. Ha sido Chelo García Cortés lo encargada de desvelarlo en el plató de Sálvame, desde donde ha cargado duramente contra la cantante.

Al parecer, según ha apuntado la periodista, Pantoja estaba al tanto de la situación de la que fuese su representante durante tanto tiempo, pero en ningún momento se preocupó por su estado de salud, un gesto que le ha afeado: "No vas a quedar bien, ni tú, ni nadie de tu familia", le ha advertido.

De esta manera, la colaboradora del espacio de Mediaset le ha recordado que María Navarro fue "la que te entregó su vida" y "te ayudó en todo lo que pudo", llegando incluso a "arruinarse dos veces por ti", y a tener "problemas con Hacienda por ti".

Chelo García Cortés ha apuntado también que ella misma le comunicó a la artista en 2019 la situación de la que fuera su representante y le pidió que fuese a verla, pero "no has ido nunca, no has llamado nunca", le ha recriminado justo antes de decirle: "María Navarro ha muerto, rodeada de la gente que realmente la quería. Isabel, que te vaya bonito", le ha deseado.