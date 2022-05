Así es la dieta de Henry Cavill para aumentar masa muscular

El actor Henry Cavill, conocido por encarnar a Superman en la gran pantalla, muestra a diario en sus redes sociales cómo se mantiene en forma y la dieta que sigue para conseguir el físico de un superhéroe con sus 1,85 metros de estatura.

El cardio, concretamente en ayunas, forma parte de su rutina diaria, tal y como él mismo aseguró hace unos años en una entrevista en la edición británica de Men's Health. "Es uno de los mejores ejercicios cardiovasculares que he hecho", confesó entonces.

Según explicó Cavill, "son solo 20 minutos, por lo que no es demasiado agotador", y "tiene un efecto muy bueno en la pérdida de grasa", añadió.

En lo que a su dieta respecta, el filete de ternera y la pechuga de pollo son algunos de los alimentos imprescindibles para el protagonista de The Witcher.

"Al igual que entreno todo lo que puedo, me gusta asegurarme de que mi comida es correcta, pero no me siento como que estoy haciendo dieta todo el tiempo", aseguró Cavill.

Según Men's Health, el desayuno del actor es rico en proteínas: huevos revueltos, un filete de ternera y un batido de proteínas de avena, un cóctel necesario para aumentar su masa muscular.

El pollo es el protagonista de las comidas de Cavill, bien preparado al curry con arroz o asado con patatas al horno. Durante la tarde, el actor realiza otra sesión de ejercicios en el gimnasio que incluyen las pesas y la resistencia.

Para la cena, Cavill sigue optando por las proteínas, en este caso, con un bistec de bisonte con pasta de arroz integral. Por último, el actor termina el día con un batido de proteínas con verduras.