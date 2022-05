La monarquía de Reino Unido, en caída libre: la corona británica perderá mucho apoyo si no está Isabel II

Los datos de las encuestas no son demasiado halagüeños. Sobre todo, para una persona: el príncipe Carlos de Inglaterra. No porque los británicos estén especialmente en su contra, sino porque será el encargado de sustituir a su madre, la reina Isabel II, cuando ella ya no esté. Y los resultados de la consulta no dejan lugar a dudas: mientras esté la soberana, la monarquía puede seguir. Pero cuando ella ya no esté...

Visto lo visto, por ahora la monarquía británica sigue teniendo un apoyo mayoritario, pero no están ni cerca de los números de la anterior encuesta realizada bajo los mismos términos. Los escándalos, con el del príncipe Andrés y el Sussexit a la cabeza, han hecho mella entre los ciudadanos, creciendo el número de los republicanos, como apunta el estudio del que se ha hecho eco Vanitatis.

Si bien en 2019, hasta un 84% continuaba respaldando a la familia real británica y la necesidad de un trono, los resultados recientes afirman que este número se ha reducido a un 60%, aumentando la cantidad de personas que abolirían la institución: de un 13% hace tres años a un 27% hoy por hoy.

Esta pregunta, además, que no suele entrar en otras encuestas, es una de las grandes premisas y el gran porqué de la encuesta, que ha sido realizada por la organización antimonárquica Republic, si bien se entiende que la empresa encargada de hacer el estudio trabaja de forma independiente, haciendo también encuestas en otros ámbitos.

Los datos, eso sí, siguen dejando a Isabel II como una de las líderes mejor valoradas del mundo entero a sus 96 años (70 en el trono). Una popularidad que, además, vivió uno de sus picos hace apenas un año, tras la muerte del duque de Edimburgo. En popularidad, como casi siempre en este tipo de estudios, a la soberana le siguen los duques de Cambridge. Y es una constante: conforme siguen subiendo en popularidad el príncipe Guillermo y Kate Middleton, el heredero, el príncipe Carlos, y su esposa, Camila de Cornualles, apenas si fluctúan en que uno de cada dos británicos no les tiene ningún aprecio.

De izquierda a derecha, el príncipe Carlos; el príncipe Andrés; la duquesa de Cornualles, Camilla; la reina Isabel II; la duquesa de Sussex, Meghan; el príncipe Enrique (Harry); el príncipe Guillermo (William); y la duquesa de Cambridge, Kate, en Londres, en 2018. DUQUES DE CAMBRIDGE / EFE

Desde el citado medio se advierte de que está bajada en el porcentaje de personas que apoyan la monarquía británica se ha dado al mismo tiempo que se ha reducido la agenda pública de la reina, así como de otros miembros antes por la pandemia, por lo que para varias generaciones la institución es la reina Isabel II y no cualquier otro miembro.

A todo ello hay que sumar el problema que están teniendo desde Buckingham Palace para detener los procesos independizadores del Caribe: Barbados ya es una república desde el pasado mes de noviembre, Jamaica va por el camino y ya tiene hasta un ministerio creado ad hoc para la transición y, recientemente Canadá, en los últimos sondeos, ha hablado y el 51% de sus ciudadanos estaría a favor de romper vínculos con la corona británica.