El paso de Diego Arrabal por Mediaset ha tenido altibajos, pues su polémica postura en diversos temas le ha ocasionado en más de una ocasión enfrentamientos en Viva la vida, además de que tomó la decisión de dejar el programa. Al tiempo volvió, pero parece que ahora su marcha es definitiva, pues ha sido despedido.

El paparazzi deja de ser colaborador del programa de Emma García, tal y como adelantó en exclusiva La Razón. Al parecer, Mediaset le ha comunicado su despido, ocasionado por el uso que hace de su canal de YouTube en el que trata temas de la actualidad del corazón y habla de la propia cadena, especialmente de La Fábrica de Tele, productora de Sálvame con la que no tiene buena relación.

"No puedo negar esta realidad", declaró el fotógrafo al citado medio. "A veces se cierran puertas para que se abran otras". Con esto podría insinuar que ahora puede centrarse en cuerpo y alma en, precisamente, el motivo de su despido: su canal de YouTube.

Rápidamente, el periodista confirmó la noticia en su cuenta de Instagram: "Después de cinco años, quiero comunicaros que llegó el momento. Esta vez sí. No es una despedida voluntaria, no puedo decir que me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté".

"Yo respeto, como profesional que soy, las decisiones de los directivos de la cadena (son los que saben), aunque no las comparta", escribió en su post. "Desde aquí, quiero pedir perdón a todos mis compañeros colaboradores, directores, productores, invitados del programa que alguna vez por mis preguntas, mis maneras (que algunas veces no han sido las más correctas) se hayan sentido mal".

"Lo repito, os pido perdón. Dicho esto, gracias a la productora Cuarzo, a la cadena Mediaset y a todos los que me habéis aguantado un fin de semana tras otro. Desearos lo mejor del mundo", concluyó.