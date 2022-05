José Luis, eliminado por Marisa en su segundo programa de 'Pasapalabra'

Dos Sillas Azules y un Rosco. Así se resume el paso de José Luis por Pasapalabra, ya que este jueves fue eliminado por Marisa en la primera prueba del concurso de Antena 3, yéndose a casa con el juego de mesa del programa.

Eso sí, el toledano cumplió su promesa y, tras dos años, se cortó el pelo, apareciendo en el programa con un nuevo look, que no le dio mucha suerte... Su rival fue Marisa, filóloga y profesora de inglés para niños.

Marisa es nuestra nueva aspirante. Es amante de la literatura y viene dispuesta a ganar. ¿Conseguirá jugar en el equipo azul? #Pasapalabra510

La madrileña contó una curiosa anécdota: "Fui de las primeras en escuchar la canción de Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé para las Olimpiadas de Barcelona 1992".

"En aquella época estaba yo estudiando en Londres y coincidió en que pidieron extras para la grabación de un videoclip. Me apunté. Fuimos en un autobús de dos plantas que ponía 'This way to Barcelona'", recordó.

"Nos llevaron al estudio donde se graban las películas de James Bond y allí nos encontramos con Mercury y Caballé. Yo salgo de fondo en la oscuridad encendiendo una llama. Me tengo localizada", explicó.

Para comenzar a jugar La Silla Azul, Marisa escogió la I, mientras que José Luis se quedó con la G. A la tercera pregunta que le realizó Roberto Leal, el toledano se quedó en blanco, sumando su primer error.

En la quinta, el presentador le preguntó: "Acción original o extravagante". José Luis contestó "gansada", pero se equivocó (la respuesta correcta era 'genialidad'), por lo que sumó su segundo fallo y quedó eliminado.

En El Rosco, Orestes venció a su nueva adversaria, quedándose a tan solo una palabra de llevarse el bote, que ya está cerca del millón de euros (988.000€), por lo que Marisa se jugará en La Silla Azul su continuidad en el próximo programa.