Pablo Motos, a Roberto Brasero: "Nos avisaste de Filomena y no te hicimos caso"

Roberto Brasero fue el último invitado de la semana de El hormiguero. El periodista acudió este viernes al espacio de Pablo Motos presentar su nuevo programa, Mundo Brasero, y que se estrena el próximo domingo a las 19.45 horas en Antena 3.

El meteorólogo más popular de nuestro país abordará temas que afectan y preocupan al espectador desde en un tono de divulgación y entretenimiento.

Desde la economía, la salud, la naturaleza hasta el consumo o el tiempo, Brasero buscará dar a conocer y comprender las cosas que afectan a todos y forman parte del día a día.

Este domingo se estrena ‘Mundo Brasero’, un nuevo programa presentado por el gran @tiempobrasero #BraseroEH pic.twitter.com/gUlVFTC3NL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 5, 2022

El presentador le comentó a su invitado que "nos avisaste de Filomena y no te hicimos caso", y Brasero le contestó que "me sentí como Leonardo DiCaprio en la película No mires arriba".

"Pasó como el cuento de Pedro y el lobo, que había avisado tantas veces y no había pasado que no me creyeron", recordó el meteorólogo.