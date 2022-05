Qué dice la letra de 'River', la canción de Krystian Ochman que representará a Polonia en Eurovisión 2022

Este martes 10 de mayo comienza la nueva edición de Eurovisión con la primera gran semifinal, que arrancará a las 22.40 horas desde Turín (Italia). El jueves 12 de mayo será la segunda semifinal y el sábado 14 de mayo la gran gala final donde se elegirá al país ganador de entre los seleccionados.

Chanel Terrero será la encargada de representar a España con el tema SloMo, tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest. De hecho, las apuestas dan cada vez más esperanzas a la artista y podría obtener el mejor resultado para España en este siglo.

Así es el tema 'River'

Ochman será el encargado de representar a Polonia en la próxima edición de Eurovisión con la canción River.

Gonna take my body down

Right down, down, down to the river

Gonna take my body down

Let the water carry me away

Just float away

Oh oh

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Who'd wanna be a king

Pulling too many strings

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Carry me away

I float away

In the river

Gonna lay my head right down

Right now, now, now and forever

Gonna lay my head right down

Let the water carry me away

Just float away

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Who'd wanna be a king

Pulling too many strings

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Carry me away

I float away

In the river, oh oh

In the river, oh oh

In the river, oh yeah

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Who'd wanna be a king

Pulling too many strings

All that I've done

Oh Lord, I'm done

Gonna take my body down

Right down, down

Down to the river