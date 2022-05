El papel decisivo de Pedro Almodóvar en la boda de Bibiana Fernández

Este martes 3 de mayo, vio la luz la nueva temporada de La noche D, que contó con la novedad de que su presentadora fue Eva Soriano, mientras que la primera temporada estuvo presentada por Dani Rovira. El programa estuvo vertebrado por las bodas, y entre sus invitadas contó con Bibiana Fernández.

Esta recordó que contrajo matrimonio en el año 2000 con el modelo cubano Asdrúbal Ametller, de quien se separó poco después, en 2003. Su padrino de boda en aquel enlace fue el actor malagueño Manuel Bandera, a quien Bibiana definió como su "compadre" y un ser muy importante en su vida. "No todos los hombres a los que he amado en mi vida necesariamente me he acostado con ellos. Y después me he acostado con muchos que ahora, si me los pudiera ahorrar, me los ahorraría", dijo con sorna.

Sin embargo, no fue a su padrino a quién el cubano pidió la mano de la popular y versátil artista, sino a alguien muy relacionado con el cine. "Me pidieron la mano en un cumpleaños, se dio la circunstancia de que había gente muy conocida. Y, como yo no tengo padre, Asdrúbal le pidió mi mano a Pedro Almodóvar", señaló.

De aquel matrimonio con Asdrúbal recordó que "se casó con vocación de eternidad", aunque la vida se encargó de llevarle la contraria. Aunque no llegaron a divorciarse, Bibiana subrayó que no era su mujer. "Cuando se rompió fue porque me parecía que la cosa se podía estropear, y una señora siempre tiene que saber cuándo se va de una fiesta. Cuando lo vi irse con la maleta, me hubiera arrastrado para pedirle que volviera. Pero sabía que no era bueno", lamentó.