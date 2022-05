El Salón del Cómic celebra el 40 aniversario tras dos años de pausa debido a la pandemia y rendirá homenaje a Miguel Gallardo

El Saló del Còmic de Barcelona celebra su 40 cumpleaños el próximo fin de semana, del 6 al 8 de mayo en la Fira de Montjuïc de Barcelona. Esta edición ha sido muy esperada para todos los amantes del cómic, ya que la última fue en 2019 antes de la aparición de la pandemia y contará con diversas novedades con el fin de atraer a todo tipo de público, desde el aficionado de siempre hasta el familiar u ocasional.

El festival, que tendrá 48.000 metros cuadrados de extensión repartidos entre los pabellones 1,2 y 5 de la plaza Univers, acogerá 180 expositores y más espacios que nunca, tanto para los profesionales como para el gran público.

Según ha confirmado la directora del Ficomic, Meritxell Puig, "en esta edición habrá más autores nacionales que nunca". Autores como Paco Alcázar, Paco Roca, Max, Santiago Sequeiros, Laura Pérez, Cristina Durán, Miguel Ángel Martín o Emma Ríos son algunos de los invitados.

No obstante, algunos dibujantes han decidido no acudir al festival tras los cambios de criterios en los premios que se fijaron el año pasado. Es el caso de Paco Roca o Paco Alcázar, entre otros. El director de contenidos, Borja Crespo, ha matizado “que firmar la carta no implica que vengan al salón”.

De todos modos, la edición de este año cuenta con con autores internacionales como Jacques Tardi, Peter Bagge, Brecht Evens o Kat Leyh, que participarán en encuentros, mesas redondas y otras actividades como los españoles.

También habrá una exposición dedicada a uno de los representantes más ilustres de los cómics españoles, Miguel Gallardo, fallecido el pasado mes de febrero. El dibujante evidenció su calidad y constante progresión en la búsqueda de nuevas fórmulas narrativas.

Con este homenaje, el festival quiere recordar sus obras más importantes y aportar una mirada genérica a la trayectoria que tuvo durante más de cincuenta años.

Asimismo, el salón ha reservado espacios para secciones como Comic Kids, orientada a los más pequeños; Comic Fantasy, relacionada con los juegos de rol, de masa y los géneros de ciencia ficción y fantasía; Comic Vision, que explora las conexiones entre el mundo del cómic y el sector audiovisual; y, en último lugar, Comic Pro, el espacio de networking para conectar la industria del cómic con editoriales y agentes internacionales.