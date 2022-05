Sara Carbonero 'perdona' al mes que le cambió la vida con un poema: "Mayo, ya no dueles'

Con verso libre, quizá por esa liberación que ha supuesto también para ella poder hablar de esto en pasado. Hace tres años, en mayo de 2019, a Sara Carbonero la vida le dio un vapuleo. "Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir", comentaba entonces, refiriéndose al diagnóstico que acababa de recibir: un tumor maligno en el ovario. Hoy por hoy, mayo ya no es ese mes fatídico, sino otro con tantos conceptos asociados a su historia que es imposible no maravillarse con la ilusión que aporta al mundo. La misma que ella ha recuperado.

A Sara, quien parece que vuelve a estar ilusionada en el amor con el cantautor, deportista y maño Nacho Taboada, no le compensa seguir odiando este mes y por eso se ha atrevido a escribirle un poema, titulado obviamente Mayo, en el que resalta sus virtudes y al que trata como un tú poético.

Sobre todo porque, como le dice en la primera estrofa, "siempre serás el mes de las flores". No solo eso, también es el de la "explosión de la primavera" y "el del color,/ el de quitarse el sayo/ y caminar descalza". Tirando de recursos como la personificación o la sinestesia, para la periodista de 38 años, mayo es "el del olor a rosa y lirio./ El de buscar esmeraldas./ El mes de los días largos,/ los campos engalanados,/ el viento en la cara/ como único peine".

En la tercera estrofa, Sara deja una rima con dos momentos especiales para ella: "El de las ofrendas y las promesas./ El que sabe a cerezas y a fresas". No puede olvidarse de que en mayo hay "ferias", "verbenas", "madrugadas con amigos" y "atardeceres rojos". Para la autora del poema, mayo tiene un sonido peculiar: "boleros y rondallas" de cantantes como "Armando Manzanero, César Portillo De la Luz, Consuelo Velázquez, Los Panchos, Mocedades, Antonio Machín, Luz Casal".

De la misma manera, también ha sido el mes en que nacieron escritores y escritoras a quienes admira: "Almudena Grandes, Camilo José Cela, Thomas Pynchon, Benito Pérez Galdós, [Rabindranath] Tagore, Francisco Umbral". Y hechos históricos: "Siempre serás el mes de Dalí y del surrealismo./ De Mandela presidente./ Del Let it be de los Beatles".

Es en ese momento en el que Sara se introduce en el poema para encauzar su final: "Serás además, desde hace un tiempo,/ el mes del pellizco en el pecho/ y el zarandeo, sí,/ pero también el de los nuevos comienzos,/ la resiliencia y la fuerza/ que todos llevamos dentro./ El de recalcular la ruta/ sin miedo a perderse./ El de las oportunidades,/ la esperanza,/ donde los sueños florecen".

Por eso mismo, porque sabe lo que le ha costado, Carbonero no tiene miedo en reconocer que mayo es, desde aquel 2019, y de forma eviterna, "el mes del renacer y el agradecimiento". Por eso mismo acaba retándolo: "Mayo./ Ya no dueles./ Vamos a por ti".