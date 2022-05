El miembro de la familia real británica que va a quedar peor parado en la biografía del príncipe Harry

La familia real británica contiene la respiración con la vista puesta en el próximo otoño: es cuando está previsto que se publique la autobiografía del príncipe Harry, que promete sacudir los cimientos de la institución.

En especial, según revela este domingo el tabloide The Mirror, hay un miembro de la familia que puede salir muy mal parado. Como si de un cuento infantil clásico se tratara, ese personaje es la madrastra del autor, es decir: Camilla Parker-Bowles, duquesa de Cornualles y segunda esposa del príncipe Carlos.

No es la primera vez que se apunta a una animadversión del duque de Sussex contra su madrastra: "Harry no puede soportar a Camilla, no quiere que Camilla sea reina", dijo Tina Brown, autora del libro The Palace Papers.

El Mirror cita a fuentes de la casa real que dicen que el libro "dirá cosas desagradables sobre ella (Camilla) o tratará de convertirla en la 'mala', pero eso no significa que sea real".

Además de eso, la fuente afirmó que es en la casa real se esperan que Harry, que vive en California con su mujer, Meghan Markle no regrese a Inglaterra para la futura coronación de su padre (cuando muera su abuela, la reina Isabel II) como una forma de "crear drama".

La duquesa de Cornualles fue el primer miembro de la familia real que invitó a comer a Meghan Markle cuando la exactriz se mudó a Gran Bretaña. Pero a raíz de la mala relación de Harry con el príncipe de Gales, la relación entre madrastra e hijastro empeoró.

Fuentes de palacio aseguran que antes de mudarse a California, el duque de Sussex tendía a ignorar a Camilla en privado a pesar de aparecer juntos y con cordialidad en público.