Avergonzado de Lady Di y enfrentado al príncipe Carlos: las revelaciones de la nueva biografía del príncipe Guillermo

Ella continuamente rodeada de gente, también de polémica, y con el resto de la familia en contra. Él, sin apenas decir nada, casi como un cero a la izquierda. Un nuevo libro desvela los pensamientos que tenía en la infancia el príncipe Guillermo sobre su madre, Lady Di, y su padre, el príncipe Carlos de Inglaterra, y que han forjado no solo sus relaciones de hoy con la familia real británica sino cómo se da a conocer al mundo.

A punto de cumplir 40 años, el duque de Cambridge va a ver cómo sale a la luz William At 40: The Making Of A Modern Monarch (traducible por Guillermo a los 40: la creación de un monarca moderno), un libro escrito por Robert Jobson, experto en la monarquía de los Windsor, y en el que ahonda en la idea del marido de Kate Middleton como un futuro rey muy alejado no solo de su padre sino también de su abuela, Isabel II.

Para refrendar su teoría, explora la infancia de Guillermo. E incluso cómo su hermano, el príncipe Harry, se sentía desplazado y eclipsado por la preferencia que parecía tener toda la familia con Guillermo: un día el actual marido de Meghan Markle, cuando apenas tenía 6 años, llegó a gritarle un "Tú serás rey y yo no, así que puedo hacer lo que me dé la gana" a su hermano mayor que dejó boquiabierta a su madre.

De hecho, cuenta Jobson cómo durante el divorcio entre Diana y Carlos de Gales, con los tabloides británicos continuamente poniendo a ambos en portada, afectó mucho al joven heredero. Una anécdota que lo refleja muy bien ocurrió cuando un grupo de periodistas fue invitado a cenar con padre e hijo. La periodista Bel Mooney llevó a su hija y esta estuvo hablando con Guillermo, que entraba en la adolescencia, y le dijo: "Papá no me avergüenza; mamá, sí".

Y es que, según el autor, Diana utilizaba a sus hijos "como una muleta emocional" y Guillermo hubo de pedirle en un momento dado que "dejase de hablarle mal de su padre". Aparte, "Diana adoraba a sus hijos y siempre estaba abrazándolos y besándolos", algo que al príncipe Guillermo no le gustaba demasiado.

Asimismo, Jobson explica que no por ello su relación con el príncipe Carlos sea buena. Según argumenta, Guillermo no siente que haya ninguna diferencia jerárquica entre ambos, sino que están "al mismo nivel", siendo Camilla de Cornualles quien tiene que poner orden. "Lo cierto es que la duquesa siente que en ocasiones es su deber proteger al príncipe de Gales. Él va a ser rey, y a ella no le molesta recordárselo a los demás miembros de la familia de vez en cuando, aunque eso incluya a su hijo y heredero", escribe el especialista.

El autor también cree que Guillermo se aprovecha de su padre y que es Kate Middleton quien tiene que pararle los pies a su marido, quien tiene un "temperamente feroz" y "una mecha demasiado corta". "Puede ser un poco gritón… Ella es tranquilizadora, con los pies en la tierra", explica Jobson.

"[Guillermo] Puede estallar en cualquier momento, normalmente cuando está frustrado o cuando son problemas relacionados con su familia. Incluso los más importantes miembros de su círculo se aseguran de que no esté de malos humos antes de mostrarse demasiado confiados en su presencia o para plantear cuestiones problemáticas que mejor se abordan en otro momento", resume.