La plaça de l'Ajuntament de València mostrarà l'horror dels camps de concentració en llenguatge de còmic

El pròxim 5 de maig, la ciutat acollirà l'acte d'homenatge a les 86 víctimes de València per a honrar la seua memòria i reconéixer el seu sacrifici. I entre el 4 i el 15 de maig, la plaça de l'Ajuntament albergarà una exposició que mostrarà l'horror viscut en els camps de concentració nazis en llenguatge de còmic.

Sota el títol, 'Vinyetes i memòria de l'atrocitat', aquesta muesra inlcuirá pàgines o vinyetes cedides pels dibuixants Pedro J. Colombo, Ioannes Ensis, Manuel Granell, Juan Kalvellido, Sento Llobell, Jordi Peidro, Paco Roca I Eduard Torrents. Tots els fragments estan basats en històries reals i en el seu conjunt acosten uns fets que no s'han d'oblidar.

També s'exposarà el llistat de les víctimes valencianes que van passar pels camps nazis: huit dones i 647 homes procedents de 220 municipis. L'exhibició compta amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià (CAMDE-PV).

Durant aquests dies també es podrà veure el documental 'La maleta de Mauthausen' en el refugi de l'Ajuntament de València. L'obra narra la història de Joaquín Tarín que després de lluitar en la Guerra Civil, va sobreviure a Mauthausen i va passar la major part de la seua vida en l'exili.

Per la seua banda, l'homenatge del 5 de maig comptarà amb la consellera Rosa Pérez Garijo i l'alcalde Joan Ribó, els qui entregaran als familiars de les víctimes dels 'Taulells de la Memòria' corresponents al projecte 'Construint Memòria' de la Generalitat. Aquest acte començarà amb la peça musical de 'La Llista de Schindler', interpretada pel grup de corda Tarek Tabsamani, i explicarà també amb l'actuació del cantautor xilé Lluite Rosegue.

Amb motiu de l'efemèride, la Filmoteca de València projectarà el divendres 6 a les 20 hores la pel·lícula 'El sustituto', dirigida per Óscar Aibar. La cinta situa la història en 1982, on un jove policia de Madrid accepta una destinació en un poble de mar amb l'esperança de curar a la seua filla i de pas guanyar una mica de tranquil·litat. Una vegada allí es veu embolicat en la investigació de l'estrany assassinat de l'inspector a qui ha de substituir. Les perquisicions li portaran fins a un hotel de platja on una comunitat d'ancians nazis, reclamats per molts països per crims contra la humanitat, viu un retir paradisíac i feliç.

La data triada coincideix amb la commemoració de l'alliberament en 1945 del camp de Mauthausen-Gusen, a Àustria, on prop de 8.000 espanyols van patir l'horror de l'extermini nazi, en la seua majoria exiliats republicans que van abandonar Espanya al final de la Guerra Civil. D'acord amb aquestes dades, un total de 655 deportats i deportades procedents de 220 municipis valencians van passar per aquests centres d'internament i extermini.