La Filharmónica de Berlín, Sir John Eliot Gardiner o Juan Diego Flórez, reclamos del Palau de la Música en la temporada 2022-23

La Filharmónica de Berlín, dirigida por Kirill Petrenko, la Filarmonica della Scala, bajo la batuta de Riccardo Chailly, John Eliot Gardiner, Anne-Sophie Mutter y los cantantes Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez y Mark Padmore son algunos de los atractivos de la próxima temporada del Palau de la Música 2022-23.

En la presentación de la temporada, la director artística adjunta, Mercedes Conde, convaleciente de un accidente, ha explicado en un mensaje grabado que el lema de esta edición es "Conecta con el Palau", que servirá para "reflexionar sobre el papel que la tecnología tiene en nuestras vidas y cómo nos relacionamos en el siglo XXI con ella".

El director del Palau, Joan Oller, ha destacado que en la programación estarán "los grandes nombres y las grandes orquestas, pero también habrá nuevo talento, se descubrirá repertorio nuevo y el objetivo final es recuperar público que durante estos años de pandemia no se ha sentido cómodo".

Algunos de los 124 conciertos previstos permitirán recuperar proyectos cancelados estos dos últimos años, "para cumplir un compromiso con el público y los artistas", ha dicho Oller.

El ciclo estrella, Palau 100, contará con 10 conciertos y se abrirá el 3 de octubre con la Filarmonica della Scala, dirigida por Riccardo Chailly, con un repertorio clásico con las primeras sinfonías de Beethoven y Mahler.

Actuación de la mejor orquesta del mundo

Uno de los momentos cumbres de la temporada será la actuación de la Philharmónica de Berlín (2 de mayo de 2023), considerada la mejor orquesta del mundo, con su titular, Kirill Petrenko, que se ha manifestado claramente contra la guerra en Ucrania; también la Orquesta Sinfónica de Viena (24 de noviembre), con la Quinta de Mahler.

Entre los directores que vendrán a Barcelona, Oller ha subrayado a John Eliot Gardiner (11 de abril) en el marco de la gira de su 80 aniversario, para interpretar la Misa en si menor de Bach con el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists.

El director de orquesta John Eliot Gardiner, en el Palau de la Música Catalana EUROPA PRESS

La Sinfónica de Bamberg, bajo la batuta del sueco Jakub Hrusa y acompañada por el coro del Orfeó Català y la violinista solista Patricia Kopatchinskaja, interpretarán la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak.

También vuelve el director Philippe Herreweghe, con tres presencias en la temporada para interpretar la Pasión según san Juan o la Missa Solemnis de Beethoven con el Collegium Vocale de Gante y la Orchestre des Champs Elysées.

En febrero, actuará la Orquesta Sinfónica de Amberes con otra de las batutas emergentes, Elim Chan, con Romeo y Julieta de Prokófiev y el Concierto número 1 de Shostakovich con el chelista Pablo Fernández como solista, quien actuará en otras dos ocasiones en el Palau.

Palau 100 se cerrará con la vuelta de Teodor Currentzis (14 de mayo) con su formación musicAeterna, con dos obras "tristes", la Patética de Chaikovski y la Metamorfosis de Strauss.

En la segunda edición del ciclo Palau Ópera, habrá tres obras barrocas (Ariodante de Händel, con Il Pomo d'Oro y el contratenor Franco Fagioli; Il ritorno d'Ulise in patria de Monterverdi, con Europa Galante y un reparto encabezado por Mark Padmore; y Il tamerlano de Vivaldi, con la Accademia Bizantina) y una contemporánea (Only the sound remains de Saariaho).

El ciclo de Grandes Voces reunirá al tenor Juan Diego Flórez (octubre), la mezzosoprano Joyce DiDonato (junio), el tenor Christoph Prégardien (marzo) o la soprano Marta Mathéu junto al contratenor Alex Potter (octubre).

Como es tradición en el Palau, habrá un ciclo Bach, que incluirá las dos pasiones de Bach en dos días consecutivos, la de San Mateo a cargo de Vox Luminis y la Freiburguer Barockorechester; y la de San Juan, dirigida por Herreweghe. Completan este ciclo Les Arts Florissants (mayo) con cantatas de Bach.

El programa de cámara cuenta con nombres como la violinista Anne-Sophie Mutter, Ye-Eun Choi, Patricia Kopatchinskaja, el Quartet Casals o el Cosmos Quartet.

Oller ha informado de que se recupera un concierto de la temporada anterior con cuatro grandes figuras musicales, Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras, Jörg Widmann y Pierre-Laurent Aimard, que ofrecerán El Cuarteto para el fin del mundo de Messiaen (noviembre), compuesto y estrenado en un campo de concentración nazi.