Les Arts iniciarà la pròxima temporada un 'Cicle Tudor' amb la presentació d''Anna Bolena' de Donizetti

Així ho ha avançat el director artístic del teatre, Jesús Iglesias Noriega, en una entrevista amb Europa Press al costat del director general de la Fundació de les Arts, Jorge Culla. Tots dos han fet balanç de la present temporada i han avançat alguns atractius de la següent.

En l'apartat d'òpera, la pròxima temporada es presentarà en Les Arts 'Anna Bolena', de Gaetano Donizetti (1797-1848), en una coproducció entre la institució valenciana, el Teatro di San Carlo de Nàpols i l'Òpera d'Ámsterdam. Serà precisament en aquest últim espai on es realitzarà la premiere el 10 de maig amb un repartiment encapçalat per Adrian Sâmpetrean i Marina Rebeka. Enrique Mazzola s'encarrega allí de la direcció musical i l'escènica està a càrrec de Jetske Mijnssen.

En les següents temporades, Les Arts completarà aquest 'Cicle Tudor' amb els altres dos títols de la trilogia: 'Maria Stuarda' i 'Roberto Devereux'.

A més, l'oferta operística del teatre valencià per a 2022-2023 preveu la recuperació de 'Tristan und Isolde', el drama de Richard Wagner que va haver de ser cancel·lat davant la impossibilitat de respectar les seues necessitats musicals i envergadura -més de cinc hores de durada amb dos descansos inclosos- en plena pandèmia de covid.

Iglesias Noriega ha subratllat que les línies programàtiques de la temporada esdevenidora "seràs les mateixes", amb obres del gran repertori que incloguen algun tipus de nou "al·licient"; l'ampliació de l'horitzó temporal i títols no estrenats a València o Els Arts i una oferta de representacions amb estètiques "més dels nostres dies" i en les tendències "internacionals". En aquest sentit, ha remarcat el treball que s'està fent per treballar amb els millors directors d'escena i ha avançat que l'any pròxim s'explicarà, per exemple, amb Katie Mitchell.

Sobre les produccions pròpies, Iglesias Noriega ha comentat que per a dur-les a terme són necessaris més recursos, encara que ha apuntat que espera "anar guanyant a poc a poc eixe terreny". De moment, seguix apostant per prevaler grans coproduccions abans que fer espectacles propis amb pocs mig. "La qualitat és el paràmetre", ha incidit.

Al costat de l'òpera, Les Arts oferirà igualment una molt destacable programació del lied -"pel nostre cicle estan passant les millors veus", apunta-; simfònica, de flamenc i dansa. "Tothom veu aquest edifici com un teatre d'òpera -observa-, però no ho és, és un centre cultural i musical".

"LA GENT NO VE A VEURE RIGOLETTO ETERNAMENT"

Així mateix, el responsable artístic creu convenient que el públic s'anime a "innovar i descobrir coses noves perquè la gent es cansa de veure sempre el mateix". "A tots ens agrada 'Rigoletto', però la gent no ve eternament a veure'l", ha asseverat.

Iglesias ha insistit que la qualitat que desenvolupa Les Arts "no desmereix allò que fan altres teatres europeus amb pressupostos artístics similars" i s'ha mostrat "orgullós" del realitzat aquesta temporada, en un context encara molt difícil a causa de la crisi sanitària.

I encara queda el que ha qualificat com a "gran esdeveniment de la temporada", l'estrena a València de 'Wozzeck', d'Alban Berg, una obra "tan important per a la història de la música com 'La Traviata'". La funció es presenta el pròxim 26 de maig amb James Gaffigan al capdavant de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana i direcció d'escena Andreas Kriegenburg.

"REPTE" DE RECUPERAR PÚBLIC

Per la seua banda, Jorge Culla ha assenyalat que existeix el repte de recuperar el públic que s'ha perdut durant la pandèmia. No és una qüestió de les Arts, ha precisat, sinó internacional. De fet hi ha teatres que han perdut fins a un 40%, afortunadament no ha sigut el nostre cas, però la baixada sí se situa entorn d'un 20%, i ara hem de recuperar-ho".

El director general de la Fundació ha remarcat que a la seua arribada a lloc s'ha trobat "una institució sanejada, amb un projecte artístic contundent i ara cal treballar per a treure partit als seus punts forts". "No es tracta de reinventar, sinó d'estirar tot el que es puga els recursos que té la casa", ha resumit.

Sobre aquest tema, ha fet notar que enguany "s'ha gestionat molt bé" i, malgrat la caiguda d'ingressos per la reducció obligada d'aforaments per a complir amb la normativa sanitària, s'ha acabat amb equilibri pressupostari. Així que, "donat els temps que corren, podem estar satisfets", ha rematat.