Entrevista | Lorena Castell: "Las charlas con mi terapeuta son mi momento de desconexión"

Lorena Castell, 4 de febrero de 1981, Barcelona.

Ella no para y siempre ve la vida desde muy arriba. Y desde las alturas de su terraza, en pleno centro de Madrid, comenzamos a charlar. Pocas veces está tranquila, pausada, porque Lorena Castell cada tarde está en el programa de televisión Zapeando, también colabora con Vodafone You, tiene un espectáculo de baile y música que es un bingo con el que llena teatros enteros, presenta un programa de música y participa en alguno más. Pero, sobre todo, porque ella es un torbellino y cada día para ella es una gymkana: "El niño, el trabajo, los 3.500 programas, es que las madres no paramos".

Su última incursión televisiva es El Desafío, aunque el auténtico desafío es ser madre soltera: "Cuando estas full time y vive el niño contigo es complicado, pero Río tiene su padre y tengo mis momentos libres".

Me confiesa que lo intenta, prueba con la meditación y el mindfullnes, pero que no se relaja: "Hace mucho tiempo que no me leo un libro del tirón, el último empecé a leérmelo en febrero y terminé la semana pasada". Quizá el único momento de paz que encuentra es cuando acude a terapia. "Es muy importante cuidar la salud mental, mis charlas con mi terapeuta cuando le cuento cómo estoy, son mi momento de desconectar, allí descubro cosas que me duelen, que me afectan, que no sé decir", asegura.

A mí me gusta el jaleo, soy de las que me gusta ir a bailar, no soy de estar apoyada en una barra

Hija y hermana de DJs, para ella la música es esencial en la vida: "A mí me gusta el jaleo, soy de las que me gusta ir a bailar, no soy de estar apoyada en una barra. Me gusta ponerme música y hacerme mis bailoteos, mirarme en el espejo". Algo que muestra habitualmente en redes sociales. Y es que Instagram es parte esencial en su día a día, allí y, aunque parezca contradictorio, asegura que se muestra tal y como es: "Soy Lorena cien por cien, no me pienso lo que voy a subir, se ha convertido en una herramienta que me hace feliz".

Cuenta con 555.000 seguidores y asume que, cuantos más followers tienes, también tienes más haters, pero lo tiene claro: "Los comentarios negativos te tienen que dar igual, a mí personalmente no me afecta".

De relaciones largas en lo profesional y no tanto en lo personal, vivió un corto matrimonio con el cantante Juanito Makandé y está separada del empresario Eduardo Daván, padre de su hijo. Asegura, sin dudar, que ha alcanzado todo lo que quiere, solo aspira a tener más paz.

"En mi vida profesional me siento bastante satisfecha, no quiero dar el superpelotazo, yo quiero quedarme como estoy y que se vayan sumando cositas", asegura. Y continúa diciéndome: "Cuando estamos subidos en esta ola te empiezan a venir cosas y es maravilloso, pero llega un momento en el que tenemos que cuidarnos la cabeza". Y a ella le funciona casi tan bien como la cadera, porque si algo no va a dejar de hacer en la vida, es bailar.