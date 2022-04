Rubén, sobre su cita en 'First dates': "Es tan guapa que igual no quiere nada conmigo y me da calabazas"

Ilusionado todavía con el amor y con enamorarse. Con esas esperanzas acudió este miércoles Rubén a First dates: "Soy pasional, cariñoso y un poquito pegajoso", afirmó el malagueño.

"Sigo creyendo en el amor, hay personas dignas y sinceras. Busco uno para toda la vida: Yo te quiero, tú me quieres, hacemos cosas juntos", afirmó el comensal a Carlos Sobera.

El presentador acudió a la puerta del restaurante de Cuatro para recibir a la cita de Rubén, Sheila, que reconoció al llegar: "Estoy soltera por desilusiones en el amor. Me merezco a alguien que realmente vea como soy".

Sheila y Rubén, en 'First dates'. MEDIASET

Nada más verla, el malagueño admitió que "es tan guapa que igual no quiere nada conmigo y me da calabazas". Ella, en cambio, afirmó que su pareja de la noche era algo bajito a lo que estaba acostumbrada, pero "pero su mirada me ha transmitido algo bueno y voy a darle una oportunidad", reconoció la gaditana.

Durante la velada se dieron cuenta de que coincidían en multitud de temas, como que los dos buscaban un amor para toda la vida. Sheila aseguró que había al programa en busca de "una relación sincera. Me merezco a alguien que realmente vea como soy, me quiera de verdad y me valore".

Tras la cena, pasaron al privado para tomarse el postre, donde dieron rienda suelta a sus pasiones y se besaron mientras se comían un palito de chocolate al estilo 'la dama y el vagabundo'.

Al final, Rubén sí que quiso tener una segunda cita con la gaditana porque "tenemos cosas en común y, en un futuro, haya algo más". Sheila, por su parte, también quiso volver a quedar con el malagueño: "Quiero conocerle un poco más".