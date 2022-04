Entrevista | Óscar Casas: "Lucho por no ser el 'hermano de'"

Óscar Casas está llamado al éxito. A sus 23 años ya ha protagonizado películas de éxito rotundo. Aunque reconoce que ser hermano de Mario Casas a veces puede ser un arma de doble filo, es uno de sus mentores, uno de sus grandes apoyos. Fue él quien le aconsejó enrolarse en el rodaje de Últimas voluntades.

Acaba de terminar el rodaje, ¿qué valoración hace? Ha ido muy bien, ha sido un rodaje muy especial y ha sido muy mágico. La sensación ha sido muy bonita, he estado rodeado de actores y actrices muy importantes de los que he aprendido mucho.

Si se fuera a morir mañana, ¿tendría claras sus últimas voluntades? La verdad es que no he pensado nunca en la muerte de forma tan repentina, pero sí creo que mis últimas voluntades serían estar con mi familia, mis amigos y disfrutar de una larga y copiosa comida.

La película que protagoniza habla de segundas oportunidades, ¿son importantes en la vida para poder avanzar? Por supuesto. Los humanos no dejamos de ser imperfectos y en la vida se comenten muchos errores y de ellos se aprende. Estoy convencido de que todos merecemos una segunda oportunidad y, quizás, me atrevería a decir que también una tercera.

¿Qué significa para usted que poco a poco vaya teniendo mayor presencia cinematográfica? La verdad es que estoy muy contento. Cuando llegan guiones para nuevos proyectos, los comparto en casa, los leo y analizo. En este caso, por ejemplo, al ver el tipo de personaje que tenía que interpretar fue un sí rotundo.

¿Le suelen dar consejos cuando le llega una oferta laboral? La verdad es que sí, me gusta consultar cuando me llega una propuesta y entre mi madre, mi hermano y mi repre tomamos una decisión. Todas las personas de mi entorno se leen los guiones y, la verdad, es que casi siempre solemos coincidir.

Me habla de su hermano Mario, ¿no hay competencia entre ustedes? Para nada, nos llevamos trece años. La competencia no existe y menos en los valores que nos han inculcado en casa. Mario es apoyo, lucha, es mi mentor.

¿Siente admiración por él? Por supuesto, para mí es uno de los mejores actores y estoy muy agradecido por todo lo que me da y lo que me ayuda. Es un gran apoyo en mi carrera, es lo mejor que me ha podido pasar.

¿Nunca ha pensado que ser hermano de Mario Casas podía ser un handicap? Él me lo da todo. Obviamente lucho por no ser “el hermano de” pero esa coletilla siempre está porque es mi hermano. En cualquier caso, esos comentarios lo que hacen es que yo me esfuerce y luche más para seguir creciendo. Tener a un hermano, que es uno de los mejores actores del mercado, a mi lado, es una bendición.

Me da la sensación de que se minusvalora, usted también tiene muy buenas críticas… Sí, pero él lleva veinticinco años en la profesión y sabe millones de cosas. Por desgracia, cuando él podía fallar no tenía a nadie en casa para poder recibir buenos consejos, y yo con él sí lo tengo.

¿Siente ahora que está usted en su mejor momento? No sé si en el mejor momento, pero me están llegando proyectos muy chulos. Está siendo un año muy especial porque cada vez aprendo más y evoluciono más. Cuando miro al futuro pienso en que cada año sea más fructuoso que el anterior.

¿Tiene algún deseo por cumplir? Suelo soñar a lo grande y ahora tengo sueño que se va a cumplir a finales de año. Solo te puedo decir que se trata de cine.

Además de actor, usted también ha ejercido de modelo, ¿dónde se pasa más hambre? No sabría responderte a esa pregunta porque, por el momento, las cosas no me están yendo mal.

A pesar de que es usted muy popular, se le conoce poco, ¿está todavía por descubrir? Cada vez que me voy haciendo más mayor me intento proteger más, tengo miedo de compartir cuestiones de mi vida más íntima. Me da cosilla que gente que no me conoce realmente pueda tener acceso a según qué. Prefiero dejar esas cosas más privadas para mi familia o mi círculo más cercano.

Le cuesta hablar de su vida privada, pero ¿se puede tener pareja siendo joven, exitoso y en una sociedad cada vez más individualista? Creo que las parejas y las relaciones están cambiando mucho, eso es indiscutible, pero no creo que las nuevas generaciones huyamos del amor. No hay menos amor, es diferente. El amor ahora es más libre. Y eso es positivo. También te digo que el amor es un sentimiento tan fuerte que aunque te puedan decir que es antiguo, si te enamoras de alguien, eso está por encima de todo y de lo que la sociedad imponga.