Una modelo que fue acosada de niña por su color de pelo quiere ahora convertirse en la primera Miss Mundo pelirroja

Jessica Gagen, ahora de 26 años, recibió puñetazos, escupitajos e incluso quemaduras debido a su pelo cuando iba a la escuela. Ahora es una reconocida modelo y se ha planteado ser la primera Miss Mundo pelirroja.

Con el tiempo, aquella niña acosada en el colegio creció, se inscribió en una agencia de modelos y comenzó a desfilar por pasarelas de todo el mundo, llegando incluso a ser finalista en Miss Inglaterra, superada solo por Rehema Muthamia, que fue la elegida.

Pero ahora Cagen quiere intentarlo de nuevo y se ha lanzado a contar su caso de acoso.

"No lo mencioné mucho durante el concurso del año pasado porque creo firmemente en dejar la negatividad en el pasado, pero como nunca hubo una Miss Inglaterra pelirroja, creo que es importante educar a la gente sobre lo que enfrentan las pelirrojas en la escuela y capacitar a los niños que enfrentan las mismas cosas que yo", explicaba la joven al Mirror.

"Me golpearon, me escupieron y me tiraron cosas a la cabeza varias veces, pero lo peor fue cuando una chica me quemó por tener el pelo pelirrojo", rememoraba Jessica sobre el infierno que pasó.

"Con 7 años solía almorzar en los baños de la escuela, porque en las ocasiones en que intentaba sentarme con algunas de las niñas, se levantaban y me dejaban sola".

Este año la modelo se presenta a Miss Liverpool y la final tendrá lugar el 25 de agosto. Después de eso, será la final de Miss Inglaterra. Y si consigue hacerse con ambas bandas, iría a Miss Mundo y podría ser la primera pelirroja en ganar.