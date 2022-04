Elsa Pataky reconoce que en su matrimonio con Chris Hemsworth también hay altibajos: "Es mucho trabajo de las dos personas"

Elsa Pataky ha acudido como embajadora a la presentación de la colección Primavera-Verano 2022 de Gioseppo, en la que ha ofrecido declaraciones a la prensa sobre su familia y su relación con Chris Hemsworth.

"Una relación no tienes que vivirla como si fuese un paraíso continuo, tiene mucho trabajo por parte de las dos personas: el conocerse el uno al otro, el respeto, el aceptar cosas a las que no estás acostumbrada y el no ser egoísta", declara la modelo ante las cámaras.

Además, recalca que el hecho de compartir gustos con la otra persona de la relación es fundamental. "A nosotros nos gusta mucho el deporte y es algo que a toda la familia nos une muchos. Nos encanta irnos de vacaciones a surfear o a esquiar".

Por otra parte, tiene muchas ganas de que sus hijos vuelvan a España, pero no contempla la idea de mudarse. "Me encanta venir aquí, pero no es mi hogar, el cual está en Australia".

"Mis hijos están acostumbrados a este estilo de vida y no me he planteado en ningún momento cambiarnos", comenta la modelo, que está deseando que llegue el Día de la Madre para ver la sorpresa que sus pequeños le tienen preparada.