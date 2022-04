Sálvame está de celebración. Cumple 13 años y ha querido rendirse un homenaje trayendo a caras conocidas de su pasado que tuvieron su historia con el programa, tan buena como mala. El primero de los invitados ha sido Pipi Estrada, que llevaba sin pisar Mediaset casi 10 años.

Tras recibir el aplauso de los colaboradores, Pipi Estrada ha querido comenzar pidiendo perdón a Lydia Lozano, con la que tuvo un encontronazo en uno de sus últimos programas, debido a una noche que tuvieron los dos cuando eran más jóvenes: "A Lydia la traicioné una vez".

"Soy muy impulsivo pero con fondo noble. Aquel día se produjo una situación muy desagradable, y lo pagué con Lydia porque nadie estaba de mi lado", ha insistido Pipi, disculpándose con la periodista. Y, tras esas primeras palabras, ha querido hablar sobre su paso por Mediaset y, sobre todo, sus equivocaciones.

"Yo siempre he sido muy generoso con la cámara, y me ha pasado factura. Se puede hacer espectáculo, se puede hacer show pero hay veces que pierdes. Tengo que controlar mis impulsos, eso me ha enseñado el tiempo", ha dicho.

Pipi Estrada regresa a 'Sálvame' por primera vez casi 10 años después de su despido de Mediaset #yoveosalvame pic.twitter.com/Jlq6R45jQD — Tweets de tele (@teletuits) April 27, 2022

También ha querido hablar sobre su relación más famosa: la que tuvo con Terelu Campos. "Yo creo que a día de hoy, la relación con Terelu es una relación correcta, educada. Me equivoqué, pero porque estaba sangrando por dentro en ese momento. En esa impulsividad hice algo que me equivoqué, hablando sobre ella en Interviú".

"Me condenaron por ello a 50.000 euros, y ya le he pagado una parte a Terelu. Pero no hay guerra que dure 100 años. Cuando María Teresa tuvo su percance de salud, escribí a Terelu y me respondió. Y desde entonces nos hemos ido mandando mensajes de vez en cuando", ha comentado Pipi.

También ha hecho referencia a la famosa noche en la que Terelu le echó de casa: "Conocí a Ana Obregón en una fiesta. Ella es una persona muy cariñosa, muy sana. Terelu interpretó eso de una forma distinta y, en un momento de ira, se produjo un momento muy desagradable. Y ahí me dijo que me buscara otro sitio donde dormir".