La exclusiva que Olga Moreno ha concedido a la Revista Semana, donde ha hablado acerca de en qué punto está su relación con Antonio David y cómo se enteró de su infidelidad con Marta Riesco, ha sido la noticia bomba de este miércoles.

Rocío Flores ha reaparecido en El programa de Ana Rosa y, rompiendo con su estrategia habitual, en esta ocasión ha decidido contestar a más preguntas de las que nos tiene acostumbrados. En primer lugar, la joven ha destacado que se sentía "decepcionada" con la actitud de Olga.

Además, Rocío ha señalado que fue ella quien organizó, por sorpresa, el cumpleaños de Antonio David Flores el pasado domingo. Un evento al que invitó a su abuela, sus hermanos y a su pareja y donde, finalmente, también acudió la empresaria.

Rocío, que ha señalado que Olga Moreno preguntó a su padre acerca de dar una entrevista a la citada revista y este le dijo que "podía hacer lo que quisiera", ha mostrado su decepción por la manera en que la todavía esposa del ex guardia civil ha hecho las cosas.

Sin embargo, durante las pausas de publicidad del matinal, la joven parece haber leído demasiadas críticas por su actitud y, por ello, ha aprovechado su intervención para responderlas. Rocío ha apuntado que su decepción no se debe al contenido de la exclusiva, sino "al hecho de no haberse enterado" de la entrevista.

"Yo jamás, nunca en la vida, tendré absolutamente nada que reprocharle a Olga referente a cómo es como madre y lo bien que se ha portado con mi hermano y conmigo cuidándonos cuando no le correspondía. Siempre he dicho que le estaré eternamente agradecida y no tengo absolutamente nada más que reprocharle", ha señalado Rocío Flores.

"Simplemente, me siento decepcionada por no haberme enterado antes de esta entrevista, al menos antes del cumpleaños. Adoro con todo mi corazón a Olga. Adoro con todo mi corazón a mi padre y lo que deseo de verdad es que los mayores empiecen a hacer las cosas pensando de verdad en el beneficio de dos personas", ha agregado la colaboradora.

Además, pese a su intención de no ofrecer declaraciones sobre su vida privada, también Marta Riesco ha vuelto al Club Social del matinal para aportar su opinión con respecto a la entrevista concedida por Olga Moreno. La periodista ha señalado que respeta la decisión de la 'superviviente' al conceder la exclusiva, aunque ha destacado que no iba a hablar de ella.

Riesco ha explicado que prefiere ahorrarse cualquier comentario sobre Olga, pues considera que ella está "en otra fase", está "enamorada". Además, ha defendido que tanto ella misma como su pareja han dado "los pasos que se tenían que dar".

Respecto a las afirmaciones de Olga acerca de que no comparte cama ni dormitorio con Antonio David, Marta ha agregado que nunca se ha sentido engañada por el ex guardia civil porque sabe "perfectamente cuál es la situación de él en su casa".

Después de ocho meses en silencio, Olga Moreno ha roto por sorpresa su silencio en la revista 'Semana' y, por primera vez ha hablado a corazón abierto de su ruptura con Antonio David Flores. Unos titulares que están dando mucho que hablar y sobre los que la actual novia de Antonio David se pronunciaba este martes por la noche, admitiendo su interés por leer la entrevista al completo pero intentando mantener la prudencia tras las primeras palabras de Olga tras su separación. Después de ocho meses en silencio, Olga Moreno ha roto por sorpresa su silencio en la revista 'Semana' y, por primera vez ha hablado a corazón abierto de su ruptura con Antonio David Flores. Unos titulares que están dando mucho que hablar y sobre los que la actual novia de Antonio David se pronunciaba este martes por la noche, admitiendo su interés por leer la entrevista al completo pero intentando mantener la prudencia tras las primeras palabras de Olga tras su separación.

Antes de terminar el programa, Riesco ha destacado: "Deseo con todo mi corazón poder vivir mi sueño, que mi relación vaya para delante. Voy a poner todo lo que esté en mi mano para que, por mi parte, las aguas queden lo menos turbulentas posible. Hemos cometido fallos, por supuesto".

Además, ha añadido que si Antonio David se pone en contacto con ella para decirle que está muy enfadado con la entrevista de Olga, ella tratará de "calmar los ánimos": "Sé que me beneficia que estén calmados y, sobre todo, beneficia a las personas que más quiere en el mundo Antonio David, que son sus hijos".