Alba Díaz asegura estar en uno de sus mejores momentos de salud mental: "Trabajando el quererme"

Al igual que es importante hablar de la salud mental cuando esta no está en su mejor momento, cuando es más que necesario acudir a terapia o cuando se sufre algún trastorno que sea tabú con la intención de normalizarlo, también es importante hablar de ella cuando las cosas van bien, cuando se demuestra que se puede conseguir cierta estabilidad. Es lo que ha hecho Alba Díaz con sus algo más de 275.000 seguidores en Instagram.

La joven de 22 años ha utilizado su red social favorita para sincerarse con sus seguidores en un 'tú preguntas, yo respondo' en el que le han preguntado desde si si considera borde (ha dicho que no, aunque sí que es "muy directa, a la cara y sin filtros") a si está enamorada, a lo que con una mueca ha contestado: "De la vida".

Sin embargo, en una de las que más se ha explayado por la trascendencia que tiene para ella es una que decía '¿En qué momento estás sobre tu salud mental?'. En ella, en lugar de responder de viva voz, la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés ha preferido escribir un texto en el que poder expresarse tal y como ella deseaba sin cualquier posible malentendido.

"Pues la verdad es que estoy asimilando bastantes cosas, intentando poder con mi cabeza, que a veces es más fuerte el vinagre", ha comenzado Díaz, quien a continuación ha afirmado estar "trabajando el quererme y el motivarme".

"Suelo repetirme que soy capaz de lo que me proponga. Intento ser optimista... Y bueno, ya que me conozco tan bien, quiero ser mejor persona. Conmigo y con los demás", ha declarado la influencer, que cada vez se muestra más segura de sí misma: "¡Y si tropiezo tengo claro cómo levantarme! Se puede decir que estoy en un buen punto. Lo suyo me ha costado lo suyo".

Esa mentalidad la ha mantenido para el resto de respuestas. Al preguntarle cómo se veía dentro de cinco años, Alba ha respondido: "No sé ni como me veo mañana, corazón. Pero muy feliz espero". Asimismo, al hacerle notar un seguidor que desprende más felicidad, ella ha resumido: "Ahora intento ver el lado positivo de muchas cosas, ser más optimista". Por último, cuando un usuario ha querido saber por qué era "vergonzosa" con su cuerpo, Alba se ha sorprendido con "¿Te parece?" y ha añadido la fotografía de su última publicación.