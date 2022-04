Miguel Lago vuelve a la tertulia de 'El hormiguero': "Me he recortado la barba porque me paraban en los aeropuertos"

Tras la entrevista por videollamada con el invitado de este martes, Benedict Cumberbatch (que presentó la película Dr. Strange en el multiverso de la locura), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

María Dabán, Juan del Val y Rubén Amón acompañaron a Miguel Lago, que, por segunda vez consecutiva, sustituyó a Lolita en la mesa de debate del programa de Antena 3.

En un momento de la charla, el valenciano le dijo a su colaborador que "tú, con esta pinta que tienes, que no me quiero meter contigo. En un viaje, en un vuelo internacional, llegas a inmigración y...".

Lago le contestó que "me he recortado la barba porque me paraban en todos los aeropuertos". Y señaló que "de hecho, si no me paran en uno, me mosqueo".

"Pienso que entonces está pasando cualquiera. Pero no puedo viajar a Estados Unidos", señaló el colaborador tirando de su sentido del humor mientras abordaban el resto de temas del programa.