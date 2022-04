La 'streamer' mexicana AriGameplays revela que necesita seguridad privada: "Tengo miedo de salir a la calle y no volver"

La streamer mexicana, Abril Garza, conocida como AriGameplays en Twitch, ha tenido que tomar una difícil decisiónpara garantizar su seguridad por las calles de Monterrey, ciudad donde vive junto al también youtuber Juan Garnizo.

La joven ha confesado en un directo en su canal que va a contratar un equipo de guardaespaldas para que la acompañen en todo momento después de la trágica noticia de la desaparición de Debanhi Escobar, uno de los nombres más conocidos de la larga lista de mujeres asesinadas en México en los últimos meses.

"Tuve que tomar una decisión muy fuerte, que espero que la entiendan", ha comentado triste tras recordar la "preocupante" y "horrible" racha que hay de malas noticias: "No lo hago porque se me subió la fama a la cabeza, lo hago porque tengo miedo de salir un día a la calle y no volver".

"Que difícil es despertarte y pensar que quizás no puedes regresar", ha relatado entre lágrimas: "Es feo que hayamos llegado a este punto de que pueda pasar que un día sales con tus amigas y no regresas".

Comenta que ella está acostumbrada a salir sola de casa, conducir por su cuenta e ir sin compañía a hacer los recados. A partir de ahora, todo lo hará con guardias de seguridad protegiéndola.

Ha dado el paso final después de decidir no acudir a ver a su familia hace unos días por miedo a lo que pudiera pasar. Su pareja, Juan, le pidió que se quedará en casa y ella asegura que se dio cuenta de que no podía estar privándose de su libertad.

"Ojalá todos tengamos esta oportunidad de que alguien nos cuidara así", ha reflexionado para concluir: "Para empezar ni siquiera tendríamos que hacer alguien que nos cuide".

Ariel es una de las caras más conocidas de México, pero no es la única que está tomando medidas desde que buscando a la desaparecida Debanhi Escobar se encontrarán hasta cinco cadáveres más de mujeres asesinadas en Monterrey.

Medios mexicanos aseguran que muchas han comenzado a salir armadas a la calle y muchas otras han decidido tomar las calles para protestar contra la inacción de las autoridades.