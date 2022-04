Miguel Frigenti reconoce que ha "compartido ducha" con Luis Rollán, pero niega haber sido infiel a su novio con el periodista

El colaborador televisivo Miguel Frigenti se vio obligado a dar explicaciones sobre la naturaleza de su relación con el periodista y compañero en Mediaset Luis Rollán después de que en Sálvame Rafa Mora afirmara que ambos mantuvieron una relación.

Frigenti había apuntado en Twitter a una posible relación entre Rollán y Luca Onestini, algo que Sálvame trató de comprobar y buscando testimonios acabaron por hablar con un exnovio del periodista, que sería quién dio la información.

Rafa Mora se hacía eco de eso: "Al intentar averiguar cuánto de cierto había en esta información, ha salido el gordo". "Él te conoce a ti a través de Luis Rollán y asegura que habéis estado juntos", decía Mora.

"Yo nunca he estado en la vida con Luis Rollán", negó tajante Frigenti. "Si hubiera estado lo diría, porque yo nunca me avergüenzo de la gente con la que estoy, no tengo ningún tipo de problema", aseguró Frigenti.

"Mientras he estado con mi novio, yo no he tenido nada con Luis ni le he mandado nada. Nunca le he sido infiel ni con Luis Rollán ni con nadie", aclaraba el colaborador, aunque sí reconocía que han "compartido cosas".

"Yo he estado con Luis en una casa donde hemos compartido un montón de cosas, la ducha era común y ya está", dijo cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó si conocía "el miembro de Rollán".